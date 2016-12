Gabriel Oprea a contestat verdictul de plagiat

Miercuri, 17 August 2016.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a depus, miercuri, contestație la CNATDCU privind verdictul de plagiat pe care Consiliul CNATDCU l-a dat împreună cu cererea de retragere a titlului de doctor, potrivit unor surse din Ministerul Educației, informează romanialibera.ro.Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anunțat, pe 1 august, că va contesta verdictul de plagiat al CNATDCU și, dacă decizia va rămâne aceeași, se va adresa instanței, motivând că a respectat normele în vigoare în anul 2000.''În 2000 am scris o lucrare de doctorat, respectând toate normele academice și legale în vigoare la momentul respectiv. Nici îndrumătorul meu de doctorat, nici comisia care a decis acordarea titlului, nici Universitatea București, nimeni nu a avut ceva de obiectat la lucrarea respectivă. Repet, este vorba de anul 2000, când nu eram in politica, nu eram nici ministru, nici membru de partid, nici prefect și nici nu mă gândeam că voi urma un astfel de drum. Astăzi, la mai bine de 15 ani de când am susținut teza de doctorat, CNATDCU spune că aș fi plagiat în lucrarea respectivă. Nu știu dacă cei care au luat această decizie au verificat cu atenție care erau normele în vigoare acum 15 ani. La fel, nu știu dacă lucrarea a fost evaluată după normele și standardele de acum (diferite de cele din 2000) sau după standardele de atunci, pe care le-am respectat. Știu însă că anul trecut, Consiliului Național de Etică a spus în mod oficial că suspiciunile de plagiat nu se confirmă în cazul meu'', a scris atunci Gabriel Oprea pe Facebook.El a mai spus că se va adresa Ministerului Educației pentru a lămuri ''contradicția''.Consiliul general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis să propună retragerea titlului de doctor în cazul lui Gabriel Oprea, urmând ca decizia să ajungă la ministrul Educației, consiliul considerând că fostul vicepremier a plagiat în teza de doctor.''Comisia a argumentat pe mai multe pagini și a concluzionat că teza de doctorat a fost un plagiat în bună parte și propune în virtutea acestui fapt retragerea titlului de doctor domnului Gabriel Oprea. Decizia a fost luată în unanimitate, de cei în jur de 35 de membri'', a declarat Viorel Barbu, președintele CNATDCU.Comisia de experți din cadrul CNATDCU care a analizat teza de doctorat a lui Gabriel Oprea a dat verdict de plagiat în cazul acestuia la data de 26 iulie.Lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea, "Procedura plângerii prealabile", a fost susținută în anul 2000, la Facultatea de Drept a Universității din București, coordonator fiind profesorul universitar Ion Neagu.În iulie 2015, Consiliul Național de Etică din subordinea Ministerului Educației a decis într-un timp record că suspiciunile de plagiat în cazul tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier, nu se confirmă, un verdict similar fiind dat și în cazul lui Victor Ponta. Pe de altă parte, Marian Popescu, președintele Comisiei de Etică a Universității din București, a analizat lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea, spunând că, în mod sigur, este vorba despre un plagiat, zeci de pagini fiind "copiate integral".Ulterior apariției informațiilor referitoare la suspiciunea de plagiat asupra tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea, au apărut informații similare în legătură cu mai multe lucrările pe care fostul vicepremier le-a coordonat, printre acestea fiind cele ale lui Neculai Onțanu, fost primar al Sectorului 1, și Bogdan Licu, fost procuror general interimar.