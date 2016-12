Gabriel Oprea a anunţat că UNPR a fuzionat prin absorbţie cu PPDD

Gabriel Oprea a anunțat că UNPR a fuzionat prin absorbție cu PPDD

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a anunțat, ieri, fuziunea prin absorbție cu PPDD și a arătat că partidul pe care îl conduce este un partid al ușilor deschise.„UNPR nu a ascuns niciodată faptul că este un partid al ușilor deschise. Toți cei care doresc să facă politică în interes național și al patriotismului sunt bineveniți în UNPR, indiferent dacă au făcut politică sau nu, indiferent dacă au făcut parte dintr-un partid de stânga sau de dreapta”, a declarat, ieri, Gabriel Oprea, la sediul UNPR.El a arătat că fuziunea cu PPDD a venit ca un lucru firesc, având în vedere că majoritatea parlamentarilor PPDD și-au exprimat, de-a lungul timpului, intenția de a intra în UNPR.„Vreau să vă spun că nu au existat discuții despre funcții sau despre demnități, motiv pentru care îi apreciez, pentru că sunt oameni serioși, oameni dintr-o bucată. Ne-am înțeles imediat, pentru că vrem să devenim unul dintre marile proiecte politice ale României”, a mai spus Gabriel Oprea.El a arătat că formațiunea sa și-a propus ca, până la 1 septembrie, în fiecare dintre cele 3.200 de localități din România să existe organizații ale UNPR, iar, până anul viitor, să existe un milion de membri de partid.La rândul lui, președintele PPDD Simona Man a declarat că partidul său a demonstrat la alegerile parlamentare și locale că poate să facă performanță, dar nu a reușit să țină aproape grupul parlamentar.„Noi am demonstrat la alegerile parlamentare și locale că putem să facem performanță, dar nu am reușit să ținem aproape acest grup parlamentar. Domnul general Oprea a fost mult mai abil și a reușit să-i coaguleze. Astăzi am considerat să regândim această echipă și să fim o forță, să fim cel mai puternic partid de pe scena din România”, a mai spus Simona Man.