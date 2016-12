Fuziunea PMP-UNPR a dat peste cap planurile primarului de la Mangalia, Cristian Radu

1

Orasul e pa,pa

Nimic decat o vanzoleala a incompetentei sprijinite de o lege cretina,care nu lasa ascensiunea pe baza de competente,ci de limbi politice. Pentru cetateni ,este oricum la fel. Nu este nimic sa arate ca Mangalia ar avea sanse la ceva bun in viitorul apropiat sau mai incolo. Cetatenii ar trebui totusi lamuriti,sa nu-si mai faca naibii sperante degeaba,adica efectiv sa actioneze asa cum este cazul real,fiecare pentru el si eventual sa-si caute binele unde se poate el gasi,in Romania sau in afara. Mangalia are doar marea,singura chestier pe care o putem admira. Orasul se duce vraiste,e ca gaina cu capul taiat care se zbate aiurea si pe urma gata...