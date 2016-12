Fundaţia Mişcarea Populară, filiala Constanţa a marcat simbolic Ziua Independenţei

Fundația Mișcarea Populară, filiala Constanța a marcat simbolic Ziua Independenței

Fundația Mișcarea Populară – filiala Constanța și-a arătat astăzi respectul față de sacrificiul celor peste 10.000 de ostași români căzuți în Războiul de Independență, prin depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor de pe esplanada Casei de Cultură.Coroana de flori a fost depusă, în numele tuturor aderenților, de coordonatorul filialei, profesorul universitar Mihai Gîrțu.„Data de 9 Mai 1877, când Adunarea Deputaților a proclamat cu unanimitate de voturi, prin declarația citită de Mihail Kogălniceanu, independența de stat a României față de cele două mari puteri – Imperiul Otoman și Imperiul Rus – are o mare însemnătate, pe care am ținut să o marcăm simbolic. Gestul de reverență are și rolul de a consemna atitudinea programatică a fundației: prețuim valorile și simbolurile naționale și suntem mândri de a ne păstra identitatea ca Români într-o Europă puternică și unită”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții Mișcării Populare Constanța.