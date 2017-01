Fundaţia „Fantasio“ ar putea primi un nou „cadou“ de 300.000 de lei din partea CJC

Fundația „Fantasio“ ar putea primi un nou „cadou“ de 300.000 de lei din partea CJC

Consilierii județeni se întrunesc mâine într-o nouă ședință ordinară, având spre dezbatere 21 de proiecte de hotărâre. Fundația „Fantasio” Constanța, unul dintre puii Consiliului Județean Constanța (CJC) însărcinat cu intermedierea cheltuirii banilor publici pe diferite evenimente culturale, urmează să primească 300.000 de lei pentru desfășurarea „Programului Județean Cultural Educativ” în perioada octombrie 2009-mai 2010. Din 2005, de când a luat naștere, Fundația „Fantasio” a preferat să se manifeste departe de ochii presei, acțiunile sale, derulate pe bani publici, plasându-se sub semnul necunoscutului. De data aceasta, potrivit proiectului înscris pe ordinea de zi la punctul cu numărul 17, Fundația „Fantasio” și-a propus continuarea „Programului Județean Cultural Educativ” 2008-2009. Mai precis, este vorba despre „organizarea de cursuri și activități cultural artistice (…) în vederea ridicării nivelului cultural în mediul rural, pentru dezvoltarea aptitudinilor și a cunoștințelor elevilor de la sate”. În expunerea de motive, se precizează că „Programul Județean Cultural Educativ” 2008-2009 a obținut „un real succes, bucurându-se de impactul scontat în rândul tuturor celor care și-au adus aportul (sic!) în organizarea și desfășurarea acestuia”. Nu se menționează însă cine „a măsurat” acest „real succes” înregistrat de către Fundația „Fantasio“ și nici ce instrumente s-au folosit pentru a determina reușita programului. Nu este invocat nici măcar un studiu de impact care ar fi putut stabili dacă acest program chiar se bucură de un „real succes”. Pentru a lămuri toate aceste aspecte, ziarul „Cuget liber” a făcut o solicitare către CJC în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, singura formulă prin care „Cuget liber” mai poate obține date de la consiliu. În aceeași solicitare, am mai cerut CJC să precizeze ce tipuri de cursuri vor fi organizate, care sunt „instructorii” care le vor ține, ce „activități cultural-artistice” se desfășoară în mediul rural și ce instituții s-au implicat în derularea „Programului Județean Cultural Educativ”. Background organizațional În vederea clarificării modului în care funcționează această fundație și pentru eliminarea oricărei bănuieli că ar putea fi vorba de o sursă de sinecuri pentru apropiații CJC, „Cuget liber” a mai solicitat informații privind „organele” (n.r.-consiliul director și cenzorul) și angajații pe care îi are Fundația „Fantasio” în prezent, potrivit HCJC nr. 48/2005. Mai mult, în aceeași hotărâre din 2005, prin care lua ființă fundația, se menționează că acest organism poate avea și membri. În acest context, am cerut nominalizarea membrilor, precum și precizarea aportului financiar al fiecărui membru la patrimoniul fundației.