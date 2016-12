Frunzăverde spune că este posibil să fie urmat de colegi din partid

Președintele CJ Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a declarat, astăzi, că nu a provocat discuții despre eventuala plecare din PDL a altor membri, dar a apreciat că este posibil ca unii să considere firesc gestul său și să-i urmeze exemplul.„Nu am asemenea semnale, nu am provocat asemenea discuții”, a spus Frunzăverde, întrebat dacă știe alte nume din PDL care îi vor urma exemplul.El a adăugat că este totuși posibil ca un număr de lideri democrat- liberali să facă un gest similar.„Este posibil ca un număr de lideri ai PDL să considere firesc ceea ce am făcut și să mă urmeze. Dar nu mi-am propus un asemenea scop”, a spus el.