Frunzăverde a anunţat că 38 de primari PDL vor candida din partea USL

Frunzăverde a anunțat că 38 de primari PDL vor candida din partea USL

Un număr de 38 de primari, dintr-un total de 42 cât are PDL în județul Caraș-Severin, îl vor urma pe Sorin Frunzăverde și vor candida din partea USL la primăriile localităților respective.'38 de primari au confirmat că vor candida din partea USL, unul dintre ei va lua o decizie luni, iar trei dintre ei vor rămâne la PDL. Nu am făcut și nu fac nicio presiune asupra nimănui. Mă așteptam ca un număr covârșitor de primari să urmeze demersul meu politic, nu este o noutate pentru mine având în vedere actul administrativ făcut împreună în acești ani, dar și actul guvernamental în această perioadă nu a fost unul, cel puțin financiar, orientat spre susținerea administrațiilor locale. Dimpotrivă, a fost unul ultracentralizat, resursa financiară fiind alocată ministerelor și agențiilor. Nu am hotărât încă modul în care cele trei grupări vor fi reprezentate în Consiliul Județean, dar pot să vă spun că acum vorbim de două grupări, și anume PNL și PSD', a declarat Sorin Frunzăverde vineri la Reșița.Sorin Frunzăverde, liderul organizației PDL Caraș-Severin și președinte al Consiliului Județean, a anunțat că va candida la alegerile locale din iunie din partea USL în calitate de membru al PNL