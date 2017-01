Frate, frate, dar brânza-i pe bani

Județul Constanța este campion în ceea ce privește relațiile de înfrățire cu alte orașe. Numai municipiul Constanța este înfrățit cu localități precum Sulmona, Brest, Istanbul, Rotterdam, Alexandria, Odessa. În ce măsură însă aceste înfrățiri se concretizează în proiecte viabile? Să fie lipsa de interes a autorităților locale o urmare naturală a lipsei de finanțare? Parteneriate strategice sau pseudoînfrățiri? Astfel se pot descrie relațiile comunelor și orașelor din județul Constanța cu localitățile din alte țări. Și asta dat fiind faptul că nu toate administrațiile locale manifestă o reală preocupare în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor de acest gen. Astefl, comuna Topraisar, care în trecut încheiase un acord de înfrățire cu Chișinău, nu mai întreține în prezent nicio legătură cu localitatea din Republica Moldova. Conform declarațiilor primarului Gheorghe Stelian, relația de înfrățire nu s-a menținut în timp pentru că „nu a existat inițiativa unui proiect de nicio natură.” Aceeași situație se înregistrează și în Hârșova, acolo unde, conform declarațiilor edilului Ionel Chiriță, a existat un interes manifestat de o localitate din Austria, concretizat printr-o vizită, însă aceasta din urmă nu a condus la nimic mai mult, procesul de relaționare fiind brusc încheiat încă din faza incipientă. Cernavodă-Saint Sebastien sur Loire, o înfrățire benefică În altă direcție par a se îndrepta relațiile dintre Cernavodă și localitatea franceză Saint Sebastien sur Loire. Declarația de înfrățire a fost definitivată vara aceasta, iar festivitatea de semnare a reprezentat o parte dintr-un proiect mai amplu, desfășurat sub titulatura „Trinaționala sportivă”. Evenimentul este un proiect de viitor, manifestările de până acum fiind un semnal pozitiv în sensul acesta. În ceea ce privește proiectele care vizează administrația publică locală, primarul Hânsă a fost invitat la Nantes, vizită cu ocazia căreia edilul a promovat intențiile primăriei Cernavodă de a reabilita sistemul alimentării cu apă în oraș. Ciciuk - Koi la Valu lui Traian Comuna Valu lui Traian este înfrățită cu localitatea turcă Ciciuk – Koi. Primarul Florin Mitroi a declarat că administrația locală a preferat Turcia în vederea unui parteneriat „[…] pentru că la noi în localitate, din totalul de locuitori, aproximativ 20% sunt turci și tătari, ori noi am avut întotdeauna o relație de comunicare interetnică foarte bună.”. Dintre proiectele cele mai recente, primarul a ținut să menționeze un schimb de experiență în ceea ce privește sistemul de funcționare al administrației publice locale. Pentru aceasta, în Turcia s-a deplasat anul acesta o delegație de 90 de persoane. 