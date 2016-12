Fostul premier Victor Ponta, prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție

Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat azi la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat. Ponta nu a vrut să facă declarații.Primul termen al procesului a avut loc pe 21 septembrie, însă Ponta nu s-a prezentat atunci în sala de judecată, instanța discutând doar menținerea controlului judiciar în cazul lui Dan Șova.Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.În dosar mai sunt trimiși în judecată senatorul Dan Șova, sub control judiciar, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați ''Șova și Asociații'', Laurențiu Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, și Octavian Laurențiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.