Fostul prefect Dănuţ Culeţu, cu un picior în PNL

Fostul prefect Dănuț Culețu, cu un picior în PNL

Printr-o decizie semnată zilele trecute de premierul Emil Boc, Dănuț Culețu a fost repartizat inspector guvernamental în județul Suceava, iar atribuțiile ce-i revin, în baza aceluiași document, țin de Ministerul Agriculturii. Culețu nu este încântat de această mutare și asta, în primul rând, pentru că este de părere că experiența foștilor prefecți ar fi putut fi folosită, în continuare, în administrațiile locale. Potrivit principiului mobilității, fostul prefect al județului Constanța, Dănuț Culețu, a fost numit, în luna ianuarie a acestui an, inspector guvernamental. Decizia de numire a fost, însă, publicată abia în cursul acestei săptămâni, în Monitorul Oficial, document semnat de premierul Emil Boc și care prevede județul de care va răspunde Culețu, precum și faptul că atribuțiile sale țin de sfera Ministerului Agriculturii. Interesant de remarcat este, ca și în cazul altor inspectori guvernamentali, foști prefecți sau subprefecți, că aceștia răspund, în prezent, de județe cu care nu au avut de a face și pe care, prin urmare, nici nu le cunosc. Nici Dănuț Culețu, fost prefect de Constanța, nu a părut prea încântat de județul care îi revine și nici de faptul că activitatea sa ține de Ministerul Agriculturii. „Voi discuta cu colegii mei de la Secretariatul General al Guvernului pentru că eu, personal, consider că experiența inspectorilor guvernamentali putea fi folosită mai bine în reforma administrației locale”, a declarat Culețu. În plus, el a lăsat de înțeles că ar fi preferat, mai degrabă, să continue să se implice în reforma administrației constănțene: „Mi se pare normal să continuăm reforma asta”, a punctat el. În plus, Dănuț Culețu a comentat și pe marginea județului în care va fi trimis, și anume Suceava: „Nu cred că bugetul SGG-ului poate suporta cheltuielile de transport, cred că sunt și cheltuieli de cazare pe care, de asemenea, le consider niște costuri suplimentare pe care nu știu dacă, în contextul de față, Secretariatul (n.r. Secretariatul General al Guvernului) și le poate permite”, a explicat Dănuț Culețu. În acest context, Culețu a evitat să se pronunțe dacă va rămâne sau nu inspector guvernamental, amânând pentru moment luarea unei decizii în acest sens. Reamintim că fostul prefect nu exclude eventualitatea revenirii în partidul care l-a propulsat, și anume PNL. De altfel, până în prezent, el nu a respins posibilitatea revenirii în rândul liberalilor. Rămâne de văzut dacă, în contextul actual, Culețu va considera că „reactivarea” sa pe linie de partid este mai tentantă decât postul de înalt funcționar public.