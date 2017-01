Fosta gimnastă Corina Ungureanu candidează independent la alegerile europarlamentare din 2014

Fosta campioană mondială și europeană la gimnastică artistică Corina Ungureanu, care este consilier pe probleme de sport al primarului Ploieștiului, Iulian Bădescu, va candida ca independent la alegerile europarlamentare din 2014. Potrivit unui comunicat de presă dat publicității, Corina Ungureanu, care era membru al PSD Ploiești de la începutul anului 2012, a demisionat din acest partid, urmând să candideze ca independent la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc anul viitor. Aceasta nu dorește să comenteze asupra motivelor pentru care a decis să meargă independent la alegeri, spunând că aceste detalii vor fi prezentate la întâlnirile pe care le va organiza în țară cu cei care doresc să o sprijine în demersul său. „În ce mă privește, după ce am studiat cu atenție actele normative care reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare și după ce am analizat obiectiv starea de fapt existentă în clipa de față pe scena politică românească, am decis să candidez în nume propriu, ca independentă. Pentru a mă conforma dispozițiilor legale în materie, mi-am înaintat demisia din Partidul Social Democrat. Nu vreau să insist asupra motivelor care m-au determinat să optez pentru o candidatură independentă. Voi prezenta pe larg aceste motive în perioada următoare, în cadrul întâlnirilor pe care le voi avea în țară cu cei care doresc să-mi sprijine candidatura”, se arată în documentul citat.