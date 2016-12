La Cogealac

Fost primar liberal, în barca PP pentru a candida la primărie

Reprezentanții Partidului Poporului, filiala Constanța, nu pierd timpul degeaba cum se pare că fac alte partide de pe plan local și au început deja să-și prezinte candidații la alegerile locale din luna iunie.În acest context, în cursul zilei de ieri, liderul PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu a organizat o conferință de presă în cadrul căreia l-a prezentat pe liberalul Ion Soare drept candidat la fotoliul de primar de la Cogealac.Ion Soare nu este un necunoscut, ci este chiar fostul edil al comunei Cogealac din mandatul 2004-2008.La alegerile din anul 2008, liberalul Ion Soare a pierdut alegerile cu 26,67% în fața lui Cati Hristu care a câștigat primăria cu 51,03%.Cu toate acestea, Ion Soare s-a ales cu un mandat de consilier local din partea PNL. Totuși, din cauza scandalurilor de la Primăria Cogealac în care este implicat actualul primar Cati Hristu, Ion Soare nu s-a mai prezentat la ședințele Consiliului Local din luna noiembrie a anului 2010.„Nu am mai fost prezent la ședințe pentru că la Cogealac totul a devenit stat în stat sau sat fără câini. Nu m-am mai prezentat la ședințe pentru că, oricum, votul meu nu mai avea valoare, dar nici nu am încasat indemnizația de consilier local”, a spus Ion Soare.Referitor la noua sa candidatură pentru fotoliul de primar însă din partea Partidului Poporului și nu din partea PNL, Soare a explicat că partidul pe care încă îl reprezintă a decis să meargă la alegerile din luna iunie pe mâna altui liberal.„Încă nu mi-am dat demisia din PNL însă o voi face. Astăzi sau mâine semnez adeziunea la Partidul Poporului din partea căruia voi candida la alegeri. La țară omul votează mai mult omul locului și nu partidul. Intenționez să am o campanie corectă, fără atacuri la adresa contracandidaților mei, o campanie civilizată. Oamenii din comună știu ce am realizat eu pentru ei în mandatul de primar și au văzut și ce a făcut actualul primar, așa că pot face foarte ușor o comparație și să decidă în cunoștință de cauză”, a spus Ion Soare.În ceea ce privește trecerea sa de la PNL la PPDD, Ion Soare a explicat că nu s-a certat cu nimeni din conducerea PNL, că este în re-lații bune cu liderii județeni, și le respectă deci-zia de a prefera un alt candidat decât pe el.„A fost decizia lor de a desemna un alt candidat din partea PNL. Eu respect decizia partidului însă și eu îmi doresc să continui proiectele începute în mandatul de primar și lăsate de izbeliște de actuala administrație. În aceste împrejurări, am decis să trec la Partidul Poporului, o formațiune politică care are viitor și care spune adevărul”, a mai precizat Ion Soare.