Forumul Societăţii Civile se reuneşte la Bratislava la 20 de ani după căderea comunismului

Forumul Societății Civile se reunește la Bratislava la 20 de ani după căderea comunismului

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Forumul Societății Civile, organizat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe va reuni, la Bratislava, în perioada 16-18 septembrie, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din Bulgaria, Cehia, România, Slovacia și Ungaria. Potrivit informațiilor furnizate pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), obiectivul acestui eveniment constă în încercarea de a analiza, la douăzeci de ani de la căderea regimului comunist, a schimbărilor survenite la nivelul societății civile. Printre subiectele ce vor fi abordate în cadrul reuniunii se numără creșterea numărului de participanți on-line în tranziția democrațiilor, interacțiunea dintre sectoarele societății civile și alte sectoare, precum și fondurile structurale în perioada ulterioară integrării în UE. O temă actuală care nu putea lipsi din contextul acestei dezbateri este impactul crizei economice asupra societății în centrul și estul Europei.