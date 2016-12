Forţa Civică susţine că Mihai Răzvan Ungureanu este prezidenţiabilul dreptei

1

candidatul prezidentiabil

Romania nu duce lipsa de candidati . Duce lipsa de civism , de educatie politica , de constiinta politica . Nu credem ca MRU are sanse atata timp cat se vorbeste despre " dreapta " care nu exista decat sub forma de firimituri lasate de la ospatul celorlalte partide . Dl MRU a avut sansa istorica de a demonstra ca este un OM DE STAT cand , premier fiind , n-a fost in stare sa se mentina la guvernare si s-a dovedit incapabil sa anihileze actiunile USL . In Romnia nu va exista niciodata o " dreapta " reala , avand in vedere calitatea mediocra a politicinistilor romani . Incercati sa cautati si sa contactati pe cineva de la Forta Civica sau de la Miscarea Populara si va veti convinge ca aceste doua partide n-au nici o legatura cu electoratul . Liderii acestor partide sunt ocupati cu emisiunile de televiziune . Sediul Miscarii Populare din Bd.Mamaia este permanent inchis si doar firma singura reprezinta partidul care vrea sa revolutioneze politica romaneasca si sa coaguleze dreapta . Va ramane in istoria locala tomitana , mitingul de la casa de Cultura unde , MRU si-a facut intrarea in sala insotit de dl Culetu si de Cojocaru , cel care si-a plimbat echipa de babe pe la toate partidele . Acest Cojocaru a incheiat mitingul , propunandu-l pe MRU candidat pentru functia de presedinte al Romaniei . Nu ne indoim de buna credinta a unor lideri de dreapta . Noi stim , ca si ei , ca unificarea dreptei ar da nastere la un nou USL . Paridele actuale , oamenii politici , culeg astazi ce au semanat timp de 22 de ani . Cetatenii s-au saturat de demagogie , de superficialitate , de mediocritate si oportunism si s-au convins ca in Romania nu exista si nici nu va exista dreapta si stanga , toate partidele avand un singur tel : puterea si chiverniseala . Oricum, daca trebuie sa alegem pe cineva , MRU ramane net superior unuia ca Ponta - copy sau Antonescu - vorbete .