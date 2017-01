Fondurile nerambursabile permit României depăşirea deficitului de dezvoltare

Fondurile nerambursabile permit României depășirea deficitului de dezvoltare

Având în vedere diferențele de dezvoltare care există între statele membre ale Uniunii Europene, dar și faptul că decalajul unora dintre aceste țări poate fi depășit, fondurile nerambursabile oferă, prin accesarea lor, tocmai posibilitatea unei creșteri economice și sociale. În perioada 2007 – 2013, banii nerambursabili care vor fi alocați României se ridică la suma de 30 miliarde de euro. Obținerea de fonduri nerambursabile de la Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR), succesorul SAPARD, se face pe baza unui proiect care, pentru a fi eligibil, trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În funcție de valoarea proiectului, el poate fi întocmit de către persoana care solicită fondurile, de către o instituție de stat abilitată în direcția aceasta sau, pentru un comision, de către o firmă de consultanță, care va alcătui studiul de fezabilitate, planul de afaceri, dar și bugetul proiectului. Se impune ca proiectul să conțină o cerere de finanțare și o serie de documente justificative. Pentru a accesa fonduri, persoanele interesate trebuie să fie constituite într-una din formele prevăzute de lege, și anume: Persoană Fizică Autorizată (PFA) sau Asociație Familială (AF). În ceea ce privește formele asociative prin care se pot obține fonduri nerambursabile și care sunt preferate de mecanismele comunitare, acestea sunt: înființarea de asociații în domeniu cu statut juridic, de producători și cooperative, de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Adresându-se în mod direct mai multor persoane, investiția are și ea un impact mai mare. Pentru că nu se număra printre statele bogate ale UE, fiind, mai mult decât atât, o țară oarecum europeriferică, România are nevoie de sume mari astfel încât să poată depăși decalajul dintre ea și celelalte state membre. Prin FEADR se pot obține fonduri nerambursabile între 50 și 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Acestei cofinanțări publice se adaugă însă cofinanțarea privată, reprezentată de contribuția financiară a solicitantului de fonduri europene. Cofinanțarea publică constituie, de fapt, sprijinul financiar acordat beneficiarilor FEADR de către Uniunea Europeană și Guvernul României. Există, totuși, un punct sensibil al programului de accesare a fondurilor, care poate ridica probleme solicitanților și anume faptul că, una dintre condițiile generale de eligibilitate a proiectelor este aceea că beneficiarul dornic să realizeze un proiect prin FEADR trebuie să contribuie financiar. Mai mult decât atât, fondurile nerambursabile se obțin doar pentru anumite genuri de cheltuieli, având în vedere specificul investiției și numai ulterior efectuării cheltuielilor respective. 