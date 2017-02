Florin Jianu, ministrul pentru Mediul de Afaceri a demisionat: "România nu merită ce i se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum!"

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florin Jianu, și-a anunțat, joi dimineață, demisia din Guvern pe pagina sa de Facebook: "Mă opresc aici din activitatea guvernamentală pentru că așa îmi dictează conștiința, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume!!!", a scris ministrul."Am pregătit acest mesaj încă din seara celebrei ședințe de guvern, am amânat însă decizia sperând că gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greșit conceptual, dar și pe cei care au acționat, să aibă onoarea de a își repara eroarea și să ne continuăm liniștiți activitatea. Dacă ei nu au făcut-o două zile, poate acest exemplu le va fi util", mai scrie Florin Jianu.Florin Jianu nu este membru PSD. El a fost președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), o organizație patronală din sectorul IMM-urilor, înainte de a fi numit ministru pentu Mediul de Afaceri.Mesajul postat de Florin Jianu pe Facebook:Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare și nu în principal pentru probitatea mea profesională, pentru că aici am conștiința curată, ci pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit în ochii lui și ce anume o să îi spun peste ani. O să îi spun că tata a fost un laș și a girat acțiuni pe care nu le împărtășește sau a ales să iasă cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!Am muncit cu credință și îndârjire în fiecare din cele 28 de zile de mandat și nu mi-a trecut prin gând că munca ar putea fi umbrită într-un mod atât de brutal și de nedrept.Cei care mă cunosc știu că nu pot accepta impostura sau minciuna!Nu vreau ca decizia mea de a mă opri aici să fie folosită politic de o parte sau alta! E un război pe care nu îl împărtășesc și pe care îl vreau cât mai repede oprit! Sunt oameni pe care îi apreciez în prezenta guvernare și care nu meritau nici ei ce s-a întâmplat acum două seri. Sunt oameni pe care îi apreciez în PSD și în a căror bună-credință și putere de luptă, îmi pun în continuare speranța de a restaura ce poate și trebuie a fi restaurat: Competența și Cinstea!!!Mă gândesc la viitorul țării mele, țării noastre, a tuturor, viitor pe care trebuie să îl scriem cu onoare și cinste, nu cu impostură și minciună. România nu merită ce i se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum!Mă gândesc la viitorul antreprenorial al acestei țări cu un potențial uriaș de inovare și la cuvintele magice pentru antreprenori: PREDICTIBILITATE ȘI STABILITATE. Acestea trebuie restabilite urgent!!!Mă gândesc, de asemenea, nu la viitorul meu, ci la viitorul oamenilor care m-au urmat în echipa de la minister, fie din interiorul aparatului ministerial sau cei aduși de mine, oameni onești, sinceri și atât de dornici de schimbare. Fiți puternici și țineți drumul drept!În ceea ce privește activitatea mea din această lună, ea este una consistentă, am reușit să trec mai multe acte normative de susținere a mediului de afaceri (Programul România Start-up Nation, Programul de Internaționalizare a IMM-urilor, Norme pentru Acordarea Titlului de Incubator de Afaceri, 0% impozit pentru CDI etc.), am construit un buget solid pentru 2017 cu creșteri semnificative pentru finanțarea antreprenorilor (aprox. 2 miliarde de lei, de zece ori mai mulți bani pentru programe decât în 2016), buget gata să fie implementat și nu în ultimul rând am reușit o premieră pentru România post-decembristă: un Minister al Antreprenoriatului! Toate acestea trebuie continuate și sunt gata să pun umărul la acest lucru, în continuare.Mă opresc aici din activitatea guvernamentală pentru că așa îmi dictează conștiința, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume!!!P.S. 1. Îi rog pe cei tentați să folosească gestul meu în scop politic, propagandistic sau de orice altă natură a incita, să se abțină. Sunt și rămân tehnocrat, nu mă pricep la politică, mă pricep la domeniul IMM și la antreprenoriat.Nu voi ieși în mass-media pentru declarații și vă rog să respectați această dorință. Îmi doresc, de asemenea, să putem munci iarăși, liniștiți, în această țară.P.S. 2. Am pregătit acest mesaj încă din seara celebrei ședințe de guvern, am amânat însă decizia sperând că gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greșit conceptual, dar și pe cei care au acționat, să aibă onoarea de a își repara eroarea și să ne continuăm liniștiți activitatea. Dacă ei nu au făcut-o două zile, poate acest exemplu le va fi util.