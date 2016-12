Florin Gheorghe: "Voi propune în Parlament creşterea transparenţei utilizării banilor publici"

Florin Gheorghe: "Voi propune în Parlament creșterea transparenței utilizării banilor publici"

Deputatul Colegiului 10 din Constanța, Florin Gheorghe, de la UNPR, și-a prezentat bilanțul activității parlamentare pentru anul 2014 și a anunțat proiectele sale pentru începutul primei sesiuni parlamentare din anul 2015. El a declarat că, pe tot parcursul anului 2014, și-a dat interesul de a fi cât mai aproape de nevoile și interesele cetățenilor pe care-i reprezintă cu onoare în Parlament.„După al doilea an de mandat am tras linie și cred că am onorat cu succes încrederea pe care mi-au acordat-o constănțenii în urmă cu doi ani. Astfel cele mai multe dintre problemele semnalate de alegători au luat fie forma controlului parlamentar asupra executivului, în cele 245 de întrebări și interpelări, fie m-am adresat plenului Parlamentului, în cele 111 intervenții pe care le-am avut. De asemenea, în ultimii doi ani, am semnat, fie în calitate de unic inițiator, fie alături de alți colegi, nu mai puțin de 56 de acte normative, proiecte care se află în dezbaterea Parlamentului. Și, aș mai adăuga faptul că activitatea mea de la Parlament a reprezentat doar o parte a întregii mele activități, constănțenii știind cât de mult m-am implicat în ultimii doi ani în problemele comunității locale din Constan-ța. Această scurtă sinteză este adresată tuturor celor care mi-au acordat încrederea, pentru ca ei să-mi evalueze activitatea și să constate că nu au greșit atunci când mi-au acordat încrederea”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.În plus, el a adăugat că dorește să-i informeze pe constănțeni și asupra proiectelor pentru începutul anului, pe care le-a pregătit în cursul lunii ianuarie și care vor fi depuse în Parlament la începutul lunii februarie. Parlamentarul a mai spus că detalii asupra proiectelor pe care le are vor apărea și pe noul său site, reorganizat tocmai pentru a crește transparența activității sale. Printre altele, el a precizat că intenționează ca la începutul sesiunii parlamentare să depună la Camera Deputaților un număr important de interpelări care vor semnala Guvernului probleme reale din viața socială și economică a românilor, dar și probleme locale de la nivelul Constanței, care au nevoie urgentă de soluții din partea autorităților.„Am elaborat și o serie de propuneri legislative, cu scopul de a îndrepta anu-mite situații care împiedică dezvoltarea economică și socială a României. Voi propune, astfel, creșterea transparenței utilizării banilor publici prin instituirea obligației de publicare a execuțiilor bugetare ale ordonatorilor de credite pe paginile proprii de Internet. Propun, printre altele, modificarea Legii finan- țării partidelor politice prin care cotizațiile, donațiile, alte forme de venit, precum și cheltuielile să fie accesibile și transparente pentru toți cetățenii. În domeniul administrației publice, pentru orașele cu populație mică, lipsite de resurse financiare proprii, dar care vor să acceseze fonduri europene, voi propune sprijinirea lor în vederea asigu-rării resurselor pentru cofinanțare. Alte două inițiative vizează: una, modificarea Legii educației naționale, prin care sunt corectate mai multe neajunsuri din această lege; o altă inițiativă își propune stimularea tinerelor elite românești din diaspora să se întoarcă acasă, în țara lor. Pentru toate aceste proiecte pe care le-am pregătit pentru începutul acestui an sper să găsesc susținerea politică necesară pentru a fi adoptate. Sunt proiecte pentru români și pentru a asigura țării mele șansa la o dezvoltare sănătoasă”, a mai susținut deputatul Florin Gheorghe.