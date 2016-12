Florin Gheorghe îi cere şefului CJC să justifice cum împarte banii în judeţ

1

constantinescu e cel mai bun

florine de cand ai ajuns sa visezi la caii verzi te contrazici singur. auzi vei aloca fondurile corect. de cand pdl aloca fondurile corect. esti jalnic sa crezi ca ai sanse in fata lui constantinescu. pdl ne-a adus in starea asta de saracie omule tu chiar nu vezii ce e in jurul tau. mai vrei sa candidezi si in judet unde e saracie mare si numai ajutorul acordat de cjc a mai facut sa se miste cate ceva. ptr asta respect nicusor constantinescu.