Florin Gheorghe, declaraţie politică pe tema referendumului

Florin Gheorghe, declarație politică pe tema referendumului

Deputatul PDL Constanța Florin Gheorghe a susținut, în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică în care a vorbit despre suveranitatea poporului, cu titlul: „Poporul este suveran!“„Îngrijorat de anumite hotărâri ale majorității parlamentare exprimate prin voința Senatului, am hotărât să susțin în fața dumneavoastră o declarație politică ce are ca subiect referendumul și validarea lui. La fel cum am afirmat și în titlu, în Constituția României se spune hotărât că poporul este suveran. Dar poporul nu este neapărat majoritatea celor ce vin la vot, dar nici majoritatea celor ce plătesc taxe și impozite, ci o mare parte a celor cu cetățenia română, fie că locuiesc în interiorul granițelor țării, fie în afara lor. El întotdeauna se exprimă, nu prin fraze sofisticate, ci prin formulări hotărâte de da sau nu”, a spus parlamentarul constănțean Florin Gheorghe.El a adăugat că temeiul demo-crației și anume luarea unei decizii, cu cel puțin jumătate din jumătatea necesară a celor cu drept de vot, este periclitat prin intenția de confirmare a unui cvorum de 30%.„Procentul este aleatoriu, de ce nu 29% sau 31%? Nu există justificare rațională, logică, democratică sau istorică pentru acest procent. Este inadmisibil ca un număr restrâns de oameni să hotărască în numele tuturor în chestiuni fundamentale, căci la așa ceva se referă un refe-rendum. Dincolo de consecințele scandalului de vara trecută și dincolo de recomandările comisiei de la Veneția, trebuie să ne gândim la implicațiile pe termen lung ale unei astfel de legi. Nu facem legi împotriva unei persoane”, a mai menționat deputatul.În același context, Florin Gheorghe a mai adăugat că, dacă revizuirea Constituției și adoptarea faimosului proiect de regionalizare vor avea dificultăți în toamnă, din cauza absenteismului la vot, trebuie găsită o soluție de mobilizare, și asta este datoria USL-ului, deoarece au fost creditați cu două treimi din opțiunile electorale. El a menționat că poporul în majoritatea lui și-a pus baza în ei, pentru a rezolva implicit și această problemă, pe lângă multe altele pe care au promis că le rezolvă.„Constituția este actul fundamental de organizare a unei societăți moderne și, de aceea, trebuie să fie pe deplin legitimă; or, legitimitatea nu se autorizează prin votul unei minorități. După revoluție, am acceptat cu toții bucuroși democrația reprezentativă ca și expresie a unei dictaturi a majorității. Observăm că avem al treilea act succesiv de dictatură a minorității. În 2008, PNL legiferează alegerea președinților de consilii județene din primul tur, indiferent de procentul câștigător. Ulterior, PDL modifică legea alegerilor locale, instituind alegerea primarilor din primul tur, iar acum USL dorește ca și referendumul să se adopte printr-o prezență minoritară. Susțin cu hotărâre că exprimarea democratică și legitimă a poporului suveran se face întotdeauna printr-o prezență la vot de cel puțin 50%, iar acest lucru trebuie să fie valabil la toate tipurile de alegeri, inclusiv cele parlamentare și referendumuri, inclusiv cel de demitere. Închei această declarație politică în speranța că decidenților USL le va veni mintea de pe urmă și vor reveni la expresiile bunului simț”, a mai spus parlamentarul constănțean.