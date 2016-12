Florin Gheorghe cere lămuriri despre numirea lui George Pufan la Curtea Europeană de Conturi

1

cu ce se ocupa parlamentarii

De asta l-au trimis alegatorii pe dl Florin in Parlament , ca sa se ocupe de Pufarin ? Tara piere si deputatul se piaptana . De fapt , nici nu are ce sa faca in Constanta , toate fiind pe mana lui Stefan cel Mazare si Costel cel Porcusor . Sau , cel putin sa-si apere chiar cu pretul vietii presedintele , Chiru fiind permanent amenintat cu moartea de forte diabolice care - si vad pozitiile amenintate de marele om politic. Culmea ironiei este faptul ca dl Chiru chiar crede ca banalitatile debitate pe la posturile TV deranjeaza pe cineva .De cand a devenit om politic consacrat ,dl Chiru, la fel ca dl Florin a rezolvat problemele locale, inclusiv cele ale organizatiei PDL pe care o conduce spre faliment , dupa exemplul patronului sau de la Bucuresti dl Blaga .Pentru domnii de mai sus , problemele legate de revizuirea Constitutiei si regionalizarea sunt nesemnificative .Procedand asa , sa nu se mire nimeni ca cetatenii din Constanta vor vota in continuare cu USL .