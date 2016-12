Florin Chelaru ia atitudine în scandalul repartizării locuinţelor ANL: "Voi face plângeri penale"

Florin Chelaru ia atitudine în scandalul repartizării locuințelor ANL: "Voi face plângeri penale"

În urma începerii procedurilor de repartizare a locuințelor ANL de către Primăria Năvodari, pe anumite conturi de Facebook au început să se facă presiuni și să se aducă acuzații administrației locale privind corectitudinea repartițiilor. În aceste condiții, Primăria Năvodari a reacționat imediat, precizând că aceste unități locative nu au statutul de „locuințe sociale”, ci sunt locuințe pentru tineri destinate închirierii.Mai mult decât atât, administrația locală reamintește care sunt criteriile de calificare: vârsta până în 35 de ani + 12 luni; locul de muncă să fie pe raza orașului Năvodari; să nu dețină locuință proprietate, sau să nu locuiască într-o locuință cu chirie, din fondul locativ de stat. „Așadar, din totalul de 302 dosare înregistrate, 65 dosare au îndeplinit toate criteriile de selectare, iar 237 dosare nu s-au încadrat, și anume: 186 solicitanți nu au locul de muncă pe raza orașului Navodari / nu au depus declarații autentificate referitoare la proprietate; 3 solicitanți dețin proprietăți; 3 solicitanți locuiesc cu chirie din fondul locativ de stat, și anume locuință socială; 1 solicitant a făcut cerere de renunțare; 44 solicitanți au depășit limita de vârstă admisă”, se arată în comunicatul de presă al Primăriei Năvodari.De asemenea, viceprimarul Florin Chelaru a ținut să precizeze că legea va fi respectată 100% în repartizarea locuințelor. „Faptul că există un interes foarte mare, am considerat necesar că doar documentele anexate la dosar să facă diferența de departajare și nu interesele de culise. Nici nu se începuse verificarea tuturor dosarelor și deja se vorbea că toate apartamentele sunt distribuite pe alte criterii decât cele legale, iar mulți tineri se lăudau că ei au primit asigurări că vor beneficia de aceste apartamente ANL. Pentru a elimina definitiv aceste bârfe, am impus comisiei ce se ocupă de analizarea dosarelor să verifice toate solicitările, cu legea în mână, știut fiind faptul că în Primăria Năvodari există mai multe controale și verificări de documente atât din partea Poliției cât și a DNA, Curtea de Conturi”, a declarat Chelaru.Totodată, viceprimarul spune că este conștient că astfel va deranja multă lume, acuzând deja presiuni și șantaj asupra sa și a colegilor din primărie. „Din păcate am lovit în cei care stăteau liniștiți acasă, pentru că lor li se promiseseră apartamentele. După afișarea listei cu dosarele selectate, aceștia au început să atace lista pentru că nu se regăseau în ea. În biroul viceprimarului, dar și în cadrul comisiei de repartizare s-au prezentat persoane care au făcut presiuni și amenințări că lor li s-a promis acest lucru, iar comisia trebuie să facă în așa fel încât să reiasă că au dreptul să le fie repartizate aceste locuințe. În caz contrar, vor stârni scandal, dezinformând populația cu privire la persoanele care se află pe această listă, lucru care, de altfel s-a și întâmplat”, a mai adăugat Florin Chelaru.De asemenea, reprezentanții Primăriei precizează că persoanele de pe lista de repartiție nu sunt considerate persoane care odată acceptate, vor și primi locuința, deoarece acestea trebuie să facă din nou dovada că toate înscrisurile din dosare sunt conforme cu realitatea, iar mai apoi se vor repartiza locuințele, conform legii. Toate dosarele aflate la sediul primăriei sunt la dispoziția atât a organelor de control, cât și a tuturor celor interesați de propriile dosare.În încheiere, viceprimarul Florin Chelaru spune că va face plângeri penale celor care „prin intermediul anumitor conturi create pe Facebook, de altfel spațiu considerat public, publică informații privind date din dosarele unor solicitanți, ce nu sunt conforme cu realitatea”, cât și celor care instigă la mitinguri neautorizate și dezinformează cetățenii de bună-credință ai orașului Năvodari.