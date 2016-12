Florian Constantin a depus contestaţie

1

Tara arde iar baba se piaptana!

Mai pdl-istilor, voua nu va mai vine mintea la cap? Pai in halul acesta ati ajuns, sa va spalati rufele in public? Si de cand ati inceput balciul asta, nu ati reusit sa-l terminati? Pai voi in loc sa va concentrati la planul de ocupare a primariei Constanta si a consiliului judetean Constanta, voi va certati si va suspectati? Ce fel de exemplu dati alegatorilor care asteapta schimbari la viitoarele alegeri? Veti fi voi in stare sa prezentati un candidat credibil, onest si dornic sa faca ceva pentru orasul in care traim? Orasul Constanta are nevoie de un edil bun si de un bun gospodar. Ne-am saturat de venetici care nu sunt preocupati decat de buzunarul lor si care dispretuiesc cetatenii acestui oras. Constanta sa devina ce a fost odata, un oras curat, fara caini vagabonzi, fara cersetori, fara haite de tigani in locurile publice, care te agreseaza!