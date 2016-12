Fiul Gabrielei FIREA a votat cu... Iohannis!

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deși este senator și purtător de cuvânt al PSD, Gabriela Vrânceanu Firea, care a fost și purtătorul de cuvânt al campaniei prezidențiale a lui Victor Ponta, n-a reușit să-și convingă toată familia de calitățile omului pe care l-a susținut și care a pierdut lupta pentru Cotroceni.Răzvan Firea, fiul vitreg al purtătorului de cuvânt al PSD, a lăsat să se înțeleagă, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, că l-a votat pe Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.Ieri a fost ziua mea. Acum 25 de ani, primeam cadou o revoluție. Aseară am suflat în lumânări, dorindu-mi un președinte. Dorința mi s-a îndeplinit. Indiferent ce se va întâmpla în continuare, bun sau rău, am demonstrat ca decizia ne aparține, în ciuda multora, care nu au crezut în forța nostra. Aș vrea să mulțumesc generației mele, care poate până ieri nu știa care e stânga și care este dreapta, însă a demonstrat că are o voce, o voce puternică, ce pusă la încercare, se poate transforma într-un vuiet de neînvins”, a scris Răzvan Firea, pe Facebook, la numai o zi după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, notează libertatea.ro.