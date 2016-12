Discordie sau teatru?

Filimon acuzat de PSD că a virat bugetul primăriei în contul Callatis Therm

Organizația PSD Mangalia a emis ieri un comunicat prin care informează că protocolul semnat luni de viceprimarul Constantin Filimon și restul de consilieri a dus la virarea întregului buget pe 2012 în conturile Callatis Therm SA „pentru doar 12 ore de căldură pe zi și acelea nesigure”. Deși până nu demult Filimon a fost ținut de-a dreapta fostului primar al Mangaliei, Claudiu Tusac, în ultima perioadă acesta este acuzat de social-democrații din sudul litoralului că joacă și în deplasare. „Se acceptă toate condițiile puse de reprezentanții Callatis Therm și nu se impune nimic! Primăria are numeroase obligații financiare și nu ni se oferă decât 12 ore de căldură pe zi!”, se menționează în comunicat. Potrivit unor calcule prezentate pe larg în textul emis de PSD Mangalia, până la mijlocul lunii aprilie, primăria trebuie să achite 14,7 milioane de lei, iar per total, pentru anul 2012, trebuie să plătească aproximativ 22 milioane de lei. „Viceprimarul și-a depășit atribuțiile“Acuzele continuă la adresa celui pentru care Tusac a bătut mult timp monedă să conducă Primăria Municipiului Mangalia în absența sa, fiind specificate mai multe motive pentru care virarea unei sume atât de mari de bani în contul firmei de termoficare ar fi o greșeală. „Bugetul municipiului Mangalia pe anul 2012 este aproape în totalitate virat către Callatis Therm SA, abia de mai rămân bani pentru salarii! Toate facturile aferente anului 2012 urmând a fi plătite în maxim 15 zile! Dar iluminatul stradal, curățenia de primăvară, pregătirile pentru sezonul estival, irigațiile spațiilor verzi, sumele necesare pentru derularea celorlalte proiecte, toate acestea rămân blocate! Orașul va fi pustiu! Viceprimarul și-a depășit atribuțiile semnând în numele Consiliului Local acest document! El nu poate obliga Consiliul Local să voteze hotărârile de mărire a prețului gigacaloriei, așa cum se prevede în Protocol! Dacă se vor vota cele trei hotărâri prin care se va mări prețul gigacaloriei se vor recunoaște niște datorii inexistente, datorii ale bugetului de stat nu ale bugetului local!”, susțin membrii PSD Mangalia. În plus, aceștia amintesc de clauzele contractuale prin care societății îi revine dreptul de a da în judecată și de a bloca conturile acesteia, în condițiile în care actuala conducere a administrației locale recunoaște că are datorii față de Callatis Therm. Filimon face dezbateri în ultim ceasDe cealaltă parte a baricadei, sau pe aceeași, dacă ne luăm după speculații, viceprimarul Constantin Filimon a anunțat ieri că se va întâlni duminică, alături de consilierii locali, cu toți președinții, administratorii și reprezentanții asociațiilor de locatari din municipiu pentru o dezbatere publică pe tema lipsei căldurii. Invitația a fost lansată, spune Filimon, ca urmare a multiplelor disfuncționalități în furnizarea agentului termic și a apei calde către populația Mangaliei. Menționăm că întrevederea va avea loc duminică, începând cu ora 10.00, la Casa de Cultură din oraș.Această acțiune a fost comentată de pesediști care specifică prin intermediul comunicatului: „Mai nou, viceprimarul Constantin Filimon a convocat populația pentru a dezbate acest protocol. Dar odată ce documentul este semnat ce rost mai are?! Dezbaterile trebuiau făcute înainte, să le explicam oamenilor ce ne așteaptă, să le ascultam opiniile și apoi să negociem cu Callatis Therm”.