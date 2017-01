"Fiecare vot exprimat de un maghiar influenţează viitorul României"

1

Liderii UDMR,dumanii reali ai maghiarilor

Fiecare etnic maghiar este de fapt roman cu acte in regula,Kelemenule ! O tara in care toti romanii o duc bine este o tara in care implicit toate etniile o duc la fel de bine. Ca unii vor sa aiba statut de sefi si tot manipuleaza prostimi in sensul asta e stiut deja. Maghiarii din Romania au tot ce vor,in afara de niste reprezentanti sanatosi la cap! Kelemen,te porti de parca romanii ar fi invadat teritoriul magiar si ceri independenta,tu esti sanatos la dovleac? Lasa-i pe maghiarii din Romania sa traiasca linistiti,asa cum o fac lipovenii,germanii si altii,prostovane!