Fiecare consilier cu… sacoşica lui

Fiecare consilier cu… sacoșica lui

64 de proiecte pe ordinea de zi și o atmosferă de invidiat, la ședința de consiliu județean de vineri. Președintele Nicușor Constantinescu a retras un proiect de pe ordinea de zi la inițiativa liberalului Victor Manea, democratul Ionel Manafu a recomandat conducerii CJC să facă demersuri la Executiv pentru a clarifica statutul Lacului Siutghiol, iar consilierul social-democrat Cristian Darie a propus, ad-hoc, la recomandarea aceluiași Manea, un proiect de hotărâre care a fost votat fără comentarii de 31 din cei 32 de consilieri prezenți. Ședința de consiliu județean de vineri a început într-o notă optimistă. După mai bine de jumătate de oră de laude și osanale închinate competiției care a avut loc în vară pe lacul Siutghiol, după ce organizatorii au avut grijă să pregătească și ceva atenții pentru aleși (ce-i drept cam subțiri pentru efortul județului), nici nu a fost greu ca proiectul de hotărâre pentru suplimentarea bugetului evenimentului „Class One Romanian Grand Prix“ cu… 100.000 de euro să treacă. Apoi, proiectul a fost unul extrem de interesant numai dacă amintim că el se afla la poziția 54, iar președintele Nicușor Constantinescu a propus să fie dezbătut primul. Cât despre atențiile de care s-au lipsit organizatorii am fi putut spune că sunt cam tardive, mai ales că tricourile și materialele promoționale cu evenimentul din vară nu se mai asortează sezonului. Dar când ceri încă 100.000 de euro, parcă nu-i tocmai frumos să vii cu mâna goală în vizită… Același președinte al CJC le-a comunicat consilierilor că această prestigioasă competiție se va desfășura încă șase ani de acum înainte, tot aici, în Mamaia. Dar cum Lacul Siutghiol este propus pe lista „Natura 2000", ar plana o oarecare incertitudine asupra proiectului. În acest context, consilierul democrat Ionel Manafu a luat cuvântul și a făcut o propunere: „Să facem o intervenție la Ministerul Mediului pentru a clarifica odată statutul Lacului Siutghiol care se află doar pe lista cu situri „Natura 2000“. Deocamdată nu a ieșit hotărârea de guvern care să stipuleze acest lucru, așadar propun consiliului județean să intervină în acest sens“, a susținut Manafu, până acum vreo lună fost director la Apele Române, membru al taberei care a propus introducerea lacului pe lista „Natura 2000”. Proiecte cât cuprinde… Consilierii județeni au avut parte la ședința de vineri și de o instruire în ceea ce privește fondurile structurale. Președintele Constantinescu a invitat la ședință un reprezentant al instituției pentru a le prezenta consilierilor Planul Operațional Regional. Constantinescu nu a uitat nici să le ceară consilierilor să se implice în identificarea domeniilor pe care pot fi întocmite proiecte și i-a sfătuit pe aceștia să dea o mână de ajutor primarilor pentru a accesa fondurile europene. Nu știm cât au înțeles consilierii județeni din prezentarea de 40 de minute, dar cel mai interesant va fi câți dintre ei se vor și arunca în această luptă, cot la cot cu primarii, pentru a aduce bani pentru județul de la malul mării. Constantinescu, supusul lui Manea Din cele 64 de proiecte de pe ordinea de zi, unul a fost retras. Inițiatorul, nimeni altul decât social-democratul Nicușor Constantinescu, și-a retras proiectul la inițiativa mai vechiului său inamic (public), liberalul Victor Manea. A fost vorba despre proiectul referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al SC RAJA SA Constanța, pentru care Manea a solicitat retragerea de pe ordinea de zi, pe motiv că sunt anumite neconcordanțe. „Retrag proiectul la inițiativa dumneavoastră”, a spus Constantinescu, mai împăciuitor ca niciodată cu adversarul său politic, liniștindu-i în același timp și pe colegii social - democrați: „e mai bine să facem cum spune domnul Manea”. Și asta, în condițiile în care SC RAJA SA este condusă de un socialde-mocrat. De remarcat și faptul că au trecut chiar și cele trei proiecte referitoare la SC Domeniul Public și Privat Județean SRL Constanța, iar acest lucru a fost posibil cu sprijinul votului liberalilor. Democrații au fost cei care fie s-au abținut, fie au votat împotrivă. Un proiect pentru fiecare Pe lângă fondurile alocate conform proiectelor din convocator, tot la ședința de vineri s-au mai dat încă 150.000 lei Primăriei Mircea Vodă, pentru reabilitarea Cimitirului eroilor din localitate. Banii, care nu fuseseră prevăzuți niciunde, dar pentru care „s-a luptat” social-democratul Cristian Darie, au fost alocați printr-o hotărâre propusă ad-hoc de către consilier, ce-i drept tot la recomandarea liberalului Manea. Și nici de data aceasta, nu a fost nimeni care să semnaleze faptul că nu sunt bani sau că proiectul de hotărâre nu poate fi supus la vot pentru că nu a trecut prin comisii, sau că sunt alte priorități în județ și nici nu s-a mai certat nimeni pentru culoarea politică a primarului de acolo. Un singur consilier s-a abținut la vot, și anume democratul Paul Brânză. 