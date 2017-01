Pe urmele civilizației

Festivalul de la Topalu candidează pentru bani europeni

Aproape 50.000 de euro, bani de la Uniunea Europeană, vor intra în conturile administrației locale din Topalu anul viitor dacă proiectul „Comunicare interculturală și integrare europeană” întocmit prin Consiliul Județean Constanța va fi declarat eligibil. Sub deviza „People to people”, acesta figurează pe lista de proiecte viitoare ale Direcției Afaceri Europene din cadrul Consiliului Județean Constanța. Conform declarațiilor primarului comunei Topalu, Gheorghe Murat, proiectul presupune dotarea Căminului Cultural din localitate cu sisteme de sonorizare, lumini și alte astfel de dotări tehnice pentru a-i ridica gradul de confort. În același timp o parte din bani se vor cheltui pentru transformarea Festivalului Național de Muzică Populară „Dan Moisescu“ într-o manifestare internațională. În prezent însă se lucrează la proiect, urmând ca el să fie depus. Anul acesta este, așadar, ultimul an când la festivalul de la Topalu vor participa numai reprezentanți din România. Pentru ediția din acest an care se va desfășura în perioada 10 – 12 octombrie, banii vor veni tot de la Consiliul Județean Constanța, dar și de la bugetul local și de la sponsori. Tot nemții-s primii… Dincolo de investițiile în viața culturală a comunei, locuitorii din Topalu mai au nevoie și de… apă potabilă. Pe lista de proiecte a autorităților locale figurează, așadar, și o investiție de 1.000.000 lei pentru alimentarea cu apă potabilă a satului Capidava. În prezent, locuitorii din Capidava beau apă din cele două fântâni din sat. Tot la capitolul necesități se înscriu și drumurile din comună care, recunoaște primarul, trebuie să facă și ele obiectul unui proiect în viitor, pentru reabilitare. Autoritățile locale se gândesc să ceară o mână de ajutor, în primul rând de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, și pentru reabilitarea cetății Capidava, deschiderea unui muzeu de arheologie în comună și introducerea, în acest fel, a localității în circuitul turistic. 