Fenechiu: Angajaţii CFR îşi vor primi salariile cel târziu joi; cei vinovaţi vor plăti

Fenechiu: Angajații CFR își vor primi salariile cel târziu joi; cei vinovați vor plăti

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Toți angajații CFR își vor primi salariile, mai exact lichidarea pe luna decembrie, miercuri sau cel târziu joi, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, citat de Agerpres.“Lichidarea aferentă lunii decembrie trebuia să fie plătită pe 14 sau 15 ianuarie, întârzierea fiind de doar o singură zi. Nu am primit nicio solicitare de discuții de la reprezentanții sindicatelor, însă astăzi mă voi întâlni cu ei. Tot astăzi, după ce am aflat de greva spontană, am avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor pentru a verifica exact situația, iar doamna directoare Mușat (Liliana Mușat, directorul Direcției economice a Ministerului Transporturilor) va merge la Ministerul Finanțelor pentru a asigura plata celor 49 milioane lei din Trezorerie”, a spus Relu Fenechiu.