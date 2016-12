Femeile din UDTTMR promovează tradiţiile şi valorile culturale turco-tătare

Femeile din UDTTMR promovează tradițiile și valorile culturale turco-tătare

Echipa revistei „Avantaje” a poposit, din nou, la Constanța în căutarea unor femei obișnuite cu povești neobișnuite. Pentru a doua oară, redactorul - șef Daniela Palade Teodorescu a ales să fie în mijlocul a peste 80 de membre ale comunității tătare din Constanța, în cadrul unei acțiuni organizate de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România (UDTTMR), prin Organizația de Femei a Filialei Constanța. Acțiunea a fost intitulată „Statutul femeii turco - tătare în societatea modernă. Noi provocări, noi responsabilități. De vorbă cu Daniela Palade Teodorescu, redactor șef al Revistei Avantaje”.Pe parcursul a aproximativ două ore discuțiile s-au concentrat pe rolul femeii în familie, în societate, iar în cazul membrelor unei comunități etnice precum cea tătară, rolul lor în rândul comunității. S-a mai vorbit despre tradiții, valori culturale și spirituale a căror promovare depinde de implicarea femeilor, s-au depănat poveștile reale ale unor familii mixte, multiculturale, toate acestea pornind de la lansarea temei întâlnirii: „Feminitate vs maternitate”.Gazdele echipei „Avantaje” au fost președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, lector univ. dr. Denis Ibadula, vicepreședinte al filialei Constanța a UDTTMR, Turchean Bari, președinte Organizația de Femei a filialei Constanța a UDTTMR.Încă de la început, președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, a ținut să puncteze rolul pe care îl au femeile în societate, dar mai cu seamă rolul acestora, în decursul timpului, în rândul comunității tătare din Dobrogea. „De voi, femeile, depinde foarte mult viitorul comunității noastre și știm cu toții că în decursul timpului sacrificiile pe care le-au făcut multe femei au contat foarte mult și se contorizează acum. Femeile sunt cele care au avut și au grijă ca valorile culturale și spirituale ale comunității tătare să reziste posibilelor tendințe de asimilare, să fie promovate, să fie însușite de tineri, să co-existe în proporții egale acolo unde vorbim despre familii mixte. Personal, pentru mine este o mare mândrie faptul că, privind în jur la membrele comunității noastre, văd deopotrivă dedicare pentru familie și tradiții, dar și eleganță și profesionalism, văd în cazul celor mai multe dintre membrele comunității noastre o îmbinare perfectă între familie și carieră, ceea ce este de apreciat. Tocmai din acest motiv repet ceea ce am mai spus și cu alte prilejuri: unul dintre obiectivele mele este ca femeile să ajungă să ocupe o treime din funcțiile de conducere în cadrul UDTTMR, iar acest lucru se va întâmpla cu siguranță în viitorul apropiat”, a declarat Gelil Eserghep.Prezentă la eveniment în calitate de invitat, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Füsun Aramaz le-a transmis membrelor comunității tătare următorul mesaj: „În cei aproximativ 3 ani de când sunt aici am observat că sunteți niște doamne deosebite care merită toată aprecierea noastră, în tot acest timp eu pot spune că am învățat multe de la dumneavoastră, că mi-ați dat putere și sprijin”.