Femeile din Forţa Civică vor castrarea chimică a violatorilor şi pedofililor

Femeile din Forța Civică vor castrarea chimică a violatorilor și pedofililor

Pe data de 23 septembrie a fiecărui an, întreaga lume marchează „Ziua internațională împotriva exploatării sexuale și a traficului femeilor și copiilor”.Cu această ocazie, Organizația Municipală de Femei a Forței Civice Constanța trage un serios semnal de alarmă autorităților centrale și locale cu privire la acest flagel care mutilează conștiințe și distruge vieți, încă de la cele mai fragede vârste.„Organizația Municipală de Femei a Forței Civice Constanța consideră că, astăzi, în România, exploatarea sexuală și traficul femeilor și copiilor reprezintă un fenomen asupra căruia autoritățile ar trebui să se aplece cu mai multă atenție. Există mii de femei abuzate în fiecare an, dar lipsa de încredere în organele de drept, teama de stigmatizare, lipsa unei educații corespunzătoare sau teama de consecințe le împiedică pe acestea să raporteze instituțiilor abilitate ale statului drama prin care trec.În cele mai multe cazuri, fie că este vorba de femei sau de copii, exploatarea sexuală și traficul vin la pachet cu violența sub toate formele ei, toate producând grave dezechilibre emoționale și psihologice. Acestea nu pot fi ameliorate decât prin tratamente de specialitate susținute numai în centre destinate exclusiv acestor categorii de persoane abuzate”, a spus președintele Organizației Municipale de Femei a Forței Civice Constanța, Mihaela Mătulescu.Ea a mai precizat că, din nefericire, în România numărul acestor stabilimente este insuficient calibrat la realitățile fenomenului, motiv pentru care organizația pe care o conduce consideră că un prim pas în gestionarea cu succes a efectelor exploatării sexuale și a traficului femeilor și copiilor este construirea cât mai multor astfel de centre, cel puțin câte unul în fiecare capitală reședință de județ.Totodată, pentru limitarea numărului potențialelor victime, femeile din Forța Civică Constanța se pronunță pentru demararea cât mai multor campanii preventive de informare, plecând chiar de la nivelul școlilor generale. De asemenea, femeile din această formațiune politică se pronunță pentru adoptarea celor mai drastice măsuri de pedepsire a violatorilor și pedofililor, mergând până la castrarea chimică a acestora.