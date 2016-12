Fără bani publici! Sportul constănţean, la ghilotină

5

Si inca doua intrebari...

1.Presupunind (si sperind) ca se rezolva aceasta problema, sa zicem, "de legislatie", cum v-ati gindit onor dvs. sa rezolvam problema echipei de rugby Farul, care acum nu mai exista ? daca peste 2 saptamini (dau un exemplu) puteti da banii, cum refaceti echipa de seniori, de unde luam jucatori, in ce divizie ar juca, etc ? sau sezonul acesta este pierdut (spre rusinea...unora), dar, ca orice oameni care se pretind seriosi, aveti un plan solid pentru cel viitor ? fiindca rugbyul la Constanta este piatra de temelie a sportului si va fi intotdeauna, chiar si cind nu veti mai fi dvs. presedinte cj. In acest sens, am fi dorit (si inca asteptam !) si un punct de vedere al dlui. Florin Constantin, fiindca, ciudat, de la conducerea clubului nu am auzit nimic oficial... 2. Din cite am inteles de la dl. Panait, la echipa de handbal fete Neptun puteti acorda acesti bani, fiindca litigiul dvs. este cu clubul de drept privat, si nu cu cel de drept public, asa cum este acum CSU Neptun...ar fi bine sa va grabiti, fiindca nu dorim sa ne mai dispara inca o echipa si sa raminem doar cu cele "performante", nu ?