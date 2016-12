„Fac curat după Mazăre, şi în Constanţa şi în Primărie“

Claudiu Palaz:

„Fac curat după Mazăre, și în Constanța și în Primărie“

Candidatul UNPR la Primăria Constanța, Claudiu Palaz, a organizat, vineri, o acțiune prin care și-a deschis oficial campania electorală. În cadrul unui eveniment aparte desfășurat în incinta Cazinoului din Constanța, Palaz a vorbit despre atitudinea pe care o va avea față de contracandidații săi, a arătat că vrea încă de pe acum să pună osul la treabă și a vorbit despre „campania murdară” pe care o fac ceilalți oameni politici aflați în cursa electorală pentru scaunul de primar. „Dintr-un profesionist poți face un bun om politic”În deschiderea evenimentului, fostul prefect a dat autografe mai multor elevi care și-au dorit să aibă iscălitura lui Palaz pe albumul intitulat „Cazinoul din Constanța”. Ulterior, candidatul UNPR a prezentat echipa care lucrează la igienizarea clădirii și la pregătirea acesteia pentru lucrările de reabilitare. Referitor la campania electorală, Claudiu Iorga Palaz a declarat că la ora actuală, în Constanța nu sunt decât doi candidați pentru postul de primar, care contează: el și actualul edil, Radu Mazăre.„M-am decis să intru în politică pentru că, dacă vă aduceți aminte, oamenii din Piața Universității își doreau profesioniști care să conducă țară. Dacă dintr-un om politic este greu să faci un profesionist, dintr-un profesionist poți face un om politic. Eu asta sunt, un profesionist, iar la ora actuală sunt singurul cu forța necesară să-l dea jos pe Mazăre. (…) Con-stanța se vrea un partid unic de către actualul primar și apropiații săi. Vreau să am libertatea de a spune lucrurilor pe nume. Sunt dispus să fac față oricărui tip de campanie. Momentan, duc o campanie civilizată, dar ei trebuie să știe că pot proceda și altfel. Nu mă lasă să-mi fac afișaje pentru că reprezint un pericol. Am devenit o alternativă pentru Constanța. Constanța are doar doi candidați. Eu sunt determinat și-l pot înlătura din scaunul de primar”, a afirmat Palaz.Campanie începută la CazinouReferitor la locația aleasă pentru desfășurarea evenimentului de lansare a campaniei electorale, respectiv Cazinoul Constanța, Claudiu Palaz a ținut să precizeze: „Mi-am dorit să încep campania aici pentru că este proiectul meu de suflet. Știu că mulți își freacă deja mâinile și speră că acesta se va întoarce la ei, dar nu voi permite una ca asta. Cazinoul va reveni constănțenilor. După cum vedeți am adus o echipă aici care se ocupă de igienizare. Fac curat după Mazăre! Așa voi face și la Primăria Constanța”. Cu privire la modul în care „alții” înțeleg să procedeze în perioada campaniei electorale, Palaz a declarat că persoanele care îl sprijină și au decis să își pună afișaje cu el primesc amenințări în continuare. „Vreau să vă spun că un spațiu comercial care avea lipite afișaje cu Palaz a fost vandalizat. Am dreptul să îmi fac campanie așa cum și ei au dreptul să își facă. Nu mă lasă să fac nimic, îi avertizez că pot juca și eu ca ei”, a declarat Claudiu Palaz. Menționăm că fostul prefect candidează sub sloganul „Claudiu Palaz - Profesionistul”, iar unul dintre motto-urile sale este „Se poartă Palaz!” însoțit de binecunoscutul semn de „Like” de pe pagina de socializare online Facebook.