"Fac apel la Guvern, prioritatea majoră pentru România este un proiect de buget pe 2015"

Bugetul bata-l vina

Iata ca a venit si sorocul bugetului pe 2015. Aici e un pic mai complicat, pentru ca toate promisiunile-pomeni din timpul campaniei electorale o sa le vina Guvernului direct in bot. Oricum le venea, dar macar era Ponta presedinte. Adica scopul scuza mijloacele. Targetul era ca Ponta sa castige, iar din Ianuarie, incepea procesul de "aburire" al populatiei: ca sa vedeti oameni buni ca nu se poate, ca trebuiesc marite taxele, ..etc. Acum sunt, cum se spune, si batuti si cu banii luati. Adica nici Ponta n-a castigat, si nici promisiunile electorale nu le prea pot onora cu una cu doua. Sa vedeti ce circ o sa iasa.Si sa mai vedeti ce porumbei or sa scoata pe gura si cum or sa dea din colt in colt nenea asta de la Gorj impreuna cu prostanaca lui de la Finante, Ioana Petrescu, aia de absolvi, "magna cum laude" Harvardul.