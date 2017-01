Extinderea reţelei de curent electric, prioritatea administraţie din Albeşti

Extinderea rețelei de curent electric, prioritatea administrație din Albești

Administrația locală din Albești se confruntă cu o serie de probleme care necesită inter-venția de urgență a autorităților. Primarul comunei, Gheorghe Moldovan, a mărturisit că, pentru moment, trebuie rezolvată situația dificilă a unui cartier de 51 de case, cartier lipsit de curent electric. „Trebuie să luăm măsuri în regim de urgență în acest caz. Avem proiectul și studiul de fezabilitate și va trebui să organizăm licitația pentru a putea stabili cine va realiza lucrarea și pentru a începe demersurile necesare realizării acestui obiectiv”, a explicat Moldovan. Pentru acest an, primarul a declarat că a pregătit deja într-o primă fază mai multe proiecte pe care intenționează să le concretizeze. „Anul trecut nu am avut foarte multe proiecte în derulare pentru că nu am avut bani”, a declarat primarul. Pe de altă parte, el nu s-a ferit să recunoască posibilitatea ca și în acest an să treacă prin aceleași experiențe. „După cum se văd lucrurile, într-adevăr, nu știu câte se vor finaliza, dar noi vom lua toate măsurile pentru a le duce la bun sfârșit”, a mai spus el cu optimism. Astfel, Moldovan intenționează să pietruiască și să asfalteze 13,6 kilometri de drumuri în intravilan în Albești, Cotu Văii și Vârtop. Totodată, trebuie să ducă la capăt și asfaltarea a aproximativ 10 kilometri de drum, lucrarea având deja fundația terminată încă de anul trecut. „Satul Vârtop nu a avut deloc apă și trebuie să extindem rețeaua de alimentare cu apă și aici”. Investiția se ridică la 600.000 lei pe care administrația o va acoperi din bugetul local și din credite. Discutând despre datorii și achitarea lor, Gheorghe Moldovan a mărturisit că a reușit să finalizeze rețeaua de alimentare cu apă în Cotu Văii. Cu toate acestea, el a putut plăti doar 350.000 lei din 950.000 lei, valoarea totală a proiectului. Pentru acest an, el va trebui să achite și restul de 600.000 lei. Un alt punct de pe agenda de lucru a administrației din Albești este modernizarea și extinderea școlii din Cotu Văii. „Din 1982 sau 1984 se tot amână reabilitarea acestei școli. Este o școală cu o vârstă de aproximativ 100 de ani. Trebuie neapărat să o consolidăm și să o modernizăm. Vrem să construim încă două-trei clase și un laborator de informatică”, a adăugat Mol-dovan. De același tratament va trebui să beneficieze și Căminul Cultural care însă a fost preluat de către Consiliul Județean Constanța pentru a fi reabilitat.