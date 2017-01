"Există posibilitatea să mă retrag din viaţa politică"

1

dezamagitul

De ce nu vrei dle Iorgus sa fii sincer si sa recunosti faptul ca nici o actiune sau atitudine manifestata de dta n-a fost menita sa duca la imbunatatirea activitatii organizatiei PDL Constanta.Nu esti singurul care a actionat pentru pavarea drumului spre iad (actiune finalizata cu succes).Nu credem ca este normal ca un om politic sa aiba o asemenea atitudine in urma unor insuccese.Nu este obligatoriu ca in viata politica sa existe numai succese,glorie si functii bine renumerate.In asemenea situatii,orice baba poate fi tramvai.Adevaratul om poliitic se cunoaste dupa atitudinea lui cand are parte de insuccese sau infrangere.Si la urma urmei ce ai facut dta ca sa nu se manifeste,cel putin in public,mizeriile luptei dintre liderii PDL Constanta? Cine l-a produs,mentinut in functie si facut parlamentar penal pe dl Banias? Cine a permis ca dl Constantin,o nulitate de exceptie sa traga sforile si sa bage dihonie in organizatie pentru a ajunge presedinte la municipiu sau parlamentar ?.Cine dintre membrii organizatiei judetene s-a gandit sau a actionat sa ajute organizatiile subordonate.Niciodata n-a venit la municipiu cineva de la judet ca sa faca ceva pentru ca activitatea politica sa se desfasoare corespunzator.Judecand dupa fapte si rezultate,membrii conducerii org.judetene n-au facut decat sa saboteze activitatea politica,sa sacrifice interesele de partid stipulate in Program,de dragul intereselor personale. Si nu in ultimul rand,apropate tori cei care au avut functii la "descentrate" n-au avut alt tel decat sa-si rotunjeasca averea si sa cotizeze la partid.Cine crede ca e capabil si facut pentru politica,sa stea in organizatie si cand e bine si cand e rau.dar nu ca sa-si rezolve doar problemele personale,ci in primul rand pe cele de interes general.dar asa cum s-a dovedit pana acum,politicianistii nu sunt capabili de sacrificiu,n-au demnitate,n-au caracter.