„Există discuţii pentru trecerea a 33% din Portul Constanţa la Primărie“

„Există discuții pentru trecerea a 33% din Portul Constanța la Primărie“

Ştire online publicată Miercuri, 22 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, ieri, că există discuții privind trecerea a 33% din Portul Constanța la autoritățile locale, care au solicitat acest lucru, el arătând că, până în acest moment, Guvernul nu a realizat un proiect în acest sens, informează Mediafax.„Proiect nu există. Există o discuție mai veche și o solicitare a autorităților locale din Constanța. Primăria Constanța, Consiliul Local Constanța are deja 20% sau 22% și există o solicitare a autorităților locale din Constanța ca acest procent să ajungă la treizeci și ceva la sută, în așa fel încât acolo să fie o treime autoritatea locală, o treime autoritatea centrală și o treime acționari privați, în condițiile în care deja Fondul Proprietatea are 20%”, a spus Dragnea.„Deci, există o discuție, dar un proiect efectiv la nivelul Guvernului, până la această oră, nu s-a realizat”, a adăugat vicepremierul.Întrebat care ar fi argumentele pentru a care autoritatea locală ar trebui să preia acest pachet de acțiuni, Dragnea a invocat faptul că așa se întâmplă și în cazul altor porturi importante, el arătând că veniturile la bugetul local ar crește, ceea ce ar genera finanțare pentru proiectele din zonă.„Întrebarea se poate pune și invers: care sunt argumentele să nu ia autoritatea locală acest pachet de acțiuni? Pentru că, în general, în majoritatea porturilor importante din Europa și nu numai, autoritatea locală are un procent important. În condițiile în care există un procent mai mare de acțiuni, veniturile pe care le realizează Consiliul Local sunt mai mari și asta înseamnă că pot realiza pentru comunitatea locală mai multe proiecte, să le facă oamenilor viața mai bună”, a mai spus Dragnea.