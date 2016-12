EXCLUSIV SONDAJ DE OPINIE / Pe cine vrea Constanţa preşedinte

2

K. I.

Iata ca la ce m-am gandit acum 2 zile, s-a adeverit. In fapt, n-ar trebui sa fie o surpriza, Constanta votand in ultimul deceniu mereu cu dreapta. Dar avand in vedere ca in primul tur rezultatul fusese rosu, nu pot decat sa ma bucur pentru intorsatura, care sper sa se mentina pana duminica seara. Minunat ar fi ca si la nivel national zultatul sa fie acelasi, altminteri victoria locala n-ar fi decat una statistica, fara glorie. Dar in orice caz, chiar si asa, va ramane o palma trasa trio-ului Mazare- Constantinescu-Teodosie. La cat au dat "din coate", ...........si in final, s-a ales praful.