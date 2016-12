EXCLUSIV ! Ponta, prima reacţie după „scandalul” cu Mazăre

4

FARA SUBIECT

MADAM MOCANU, IERI AMENINTAREA UI MAZARE ERA DATA CA STIRE REALA. AZI A DEVENIT ZVON, IAR DV DATI O "STIRE" FOLOSIND DE MAI MULTE ORI CUVANTUL "SE PARE". ASTA SE NUMESTE LA DV INFORMATIE? IN ROMANESTE SE NUMESTE BARFA, DEZINFORMARE. DACA PENTRU O SITUATIE ATAT DE SERIOASA CA PREZIDENTIALELE, DATI O INFORMATIE FARA NICI UN TEMEI, CE SA MAI CREDEM DESPRE CAPACITATEA DV PROFESIONALA. IN CAZUL IN CARE INFORMATIA ESTE MINCINOASA, MAZARE POATE SA VA CEARA SOCOTEALA SI NU VA SFATUIESC SA AJUNGETI IN COLIMATORUL LUI. SUNT CONVINS CA LA SEDINTA DE LA TULCEA AU ASISTAT SI AU INREGISTRAT DIVERSI REPORTERI DE LA DIVERSE PUBLICATII SI POSTURI TV. DECI ESTE FOARTE SIMPLU CA DIN INREGISTRARI SA REIASA CLAR: A SPUS SAU NU A SPUS.