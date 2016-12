EXCLUSIV! Palaz a fost exclus din UNPR cu 24 de voturi "pentru" şi două abţineri

EXCLUSIV! Palaz a fost exclus din UNPR cu 24 de voturi "pentru" și două abțineri

Fostul candidat la Primăria Constanța, Claudiu Palaz, a fost exclus în cursul serii trecute din UNPR. Potrivit președintelui UNPR, George Lipoveanu, excluderea lui Palaz a fost decisă în cadrul unei ședințe a Biroului Județean cu 24 de voturi "pentru" și două abțineri. Întrebat care sunt motivele pentru care Biroul a luat această hotărâre, Lipoveanu a replicat: "Nu putem să vorbim înainte o treabă și să facem alta. Dânsul nu a ținut cont de nimic din ceea ce am stabilit. În primul rând, el nu vrea să renunțe la mandatul de consilier, deși în momentul în care am stabilit că va candida din partea UNPR, am convenit că ținta sa este funcția de primar. Mai mult, de când a început campania am avut multe probleme, iar domnul Palaz nu făcea altceva decât să vorbească despre propria candidatură. Nu a menționat numele partidului măcar odată. Pe lângă asta, doar în prima zi de campanie am primit 40 de amenzi pentru că afișele dânsului erau amplasate în locuri în care nu era permis. Acestea sunt, parțial, motivele pentru care am decis să-l excludem din partid".