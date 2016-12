Jose Manuel Barroso:

„Evenimentele din România ne-au fisurat încrederea“

Comisia Europeană a prezentat, ieri, la Bruxelles, rapoartele privind reforma justiției și lupta contra corupției în România și Bulgaria. Documentele au fost elaborate în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare (MCV).Președintele Comisiei Europene, Jose Ma-nuel Barroso, a declarat, ieri, în prezentarea raportului privind MCV, că România a făcut un pas înapoi de pe buza prăpastiei, dar că trebuie să-și respecte angajamentele, situația urmând a fi monitorizată și un nou raport adoptat în acest an.„Evenimentele din România ne-au fisurat încrederea. Contestarea hotărârilor judecătorești, subminarea Curții Constituționale, anularea procedurilor stabilite și eliminarea pârghiilor esențiale pentru garantarea democrației au pus sub semnul întrebării angajamentul guvernului de a respecta statul de drept. Lupta politică nu poate justifica călcarea în picioare a principiilor democratice esențiale”, a spus BarrosoPreședintele Comisiei Europene a subliniat că România a făcut un pas înapoi de pe buza prăpastiei: „Aceste angajamente trebuie puse acum în aplicare în interesul României”.„Vom continua să monitorizăm situația. Am solicitat să se mai întocmească un raport privind România înainte de finalul anului. În acest raport, vom vedea dacă semnele de întrebare au fost rezolvate în ceea ce privește statul de drept și inde-pendența sistemului judiciar”, a spus Barroso.Raportul CE este unul cuprinzător și include o analiză detaliată a rezultatelor obținute de România în reforma justiției și combaterea corupției în cei cinci ani trecuți de la intrarea țării noastre în Uniunea Europeană.Raportul pe Justiție al Comisiei Europene are și părți pozitive. Justiția din România a primit o bilă albă pentru condamnarea fostului premier Adrian Năstase. Comisia Europeană dă drept exemplu hotărârea luată de instanța supremă, despre care spune că este singura care a înregistrat progrese.