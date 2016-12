Eutanasierea câinilor, neconstituţională

2

Asta este!

Asta este deocamdata puterea noastra! Daca nu avem curajul sa eutanasiem haitele de caini comunitari iar ONG-urile doar tipa in loc sa aloce fonduri,asta este valoarea noastra...Daca nu avem curajul sa-l judecam pe Iliescu pentru crimele asa-zisei revolutii si pentru distrugera economiei ne meritam soarta....Daca nu avem curaj sa-l judecam pe Basescu pentru implicarea lui directa si neavenita in distrugerea SMURD-ului,daca nu avem curaj sa-i spunem lui Crin si lui Ponta ca sunt niste lichele politice care doar latra jos Basescu si nu au un program politic inseamna ca ne este bine....Daca nu avem curajul sa spunem ca Elena Basescu,Gigi Becali,Vdim Tudor nu ne reprezinta in Parlamentul European ne meritam soarta. Daca nu avem curajul sa spunem nu unor parlamentari ca Victor Socaciu, Irina Loghin,care ne fac legi in Romania inseamna ca asta e valoarea noastra!