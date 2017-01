Europarlamentarii români au o activitate nesatisfăcătoare în Parlamentul European

Miercuri, 26 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Activitatea europarlamentarilor români în actuala legislatură este nesatisfăcătoare. Așa arată un studiu publicat ieri de Institutul European pentru Democrație Participativă - Qvorum, citat de HotNews.ro, care cuprinde o analiză a activității delegației României în legislativul european, în perioada iulie 2009 - aprilie 2010. Pe scurt, România are cel mai scăzut grad de prezență în PE, eurodeputații români sunt fruntași la activități pentru care nu au nevoie de sprijinul politic al colegilor de grup politic european, iar unii dintre ei exagerează importanța acțiunilor lor în PE, profitând de lipsa de informare a publicului din țară. Intitulat „Europarlamentarii la raport: cum ne reprezintă în Europa?”, studiul îmbină analiza calitativă și cantitativă a activităților (rapoarte, voturi, declarații, etc.) cu cercetarea de teren la Bruxelles și este structurat în două părți: compararea delegației României cu delegațiile celorlalte state membre ale UE și analiza individuală a activității fiecăruia dintre eurodeputații români. Între concluziile principale ale studiului este menționat că delega-ția României nu a reușit încă să fructifice al 7-lea potențial de influență pe care îl deține în PE, potențial calculat prin prisma numărului de deputați și al funcțiilor deținute. De asemenea, în studiu se precizează că eurodeputații români, ca și restul colegilor din toate statele membre, votează pe linia grupului politic din care fac parte (popular, socialist sau liberal), și nu se grupează în funcție de naționalitate. În cadrul delegației UDMR, factorul etnie joacă însă un rol important. Astfel, eurodeputații Lazlo Tokes și Sogor Csaba votează mai degrabă conform indicațiilor colegilor de grup din Ungaria (FIDESZ), decât ale colegilor de grup din România (PDL). Lazlo Tokes are o compatibilitate cu FIDESZ de 95,8% și de 86,6% cu PDL, în timp ce Sogor Csaba are o compatibilitate cu FIDESZ de 96,2%, iar cu PDL de 92,5%. Până în prezent, eurodeputații cu cea mai bună activitate (pe o scară de la 0 la 5) sunt: Marian Jean Marinescu (PDL, 4), Adina Vălean (PNL, 3,8), Renate Weber (PNL, 3,8), Daciana Sârbu (PSD, 3,5), Adriana Țicău (PSD, 3,5) și Cristian Preda (PDL, 3,5). La polul opus, eurodeputații cu cea mai slabă activitate sunt: Ioan Enciu (PSD, 1,8), Lazlo Tokes (UDMR, 1,7), Rovana Plumb (PSD, 1,7), Claudiu Tănăsescu (PRM, 0,3), Corneliu Vadim Tudor (PRM, 0,3), George Becali (PRM, 0,3).