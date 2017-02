Europarlamentar german: "România trebuie să rămână sub monitorizare"

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

România trebuie să rămână sub monitorizare în ce privește combaterea corupției și independența sistemului juridic, pentru că de la momentul aderării și până acum autoritățile au fost generoase doar în promisiuni, nu și în punerea în practică a măsurilor atât de necesare românilor, a afirmat europarla-mentarul german Markus Ferber, membru al grupării popularilor europeni, într-un interviu acordat Agerpres.Aflat în vizită la București, Ferber - cunoscut pentru o serie de luări de poziție severe la adresa României - a declarat că, față de precedenta sa vizită, de acum 12 ani, nu s-a schimbat nimic și i-a îndemnat pe politicienii români să înțeleagă că lupta împotriva corupției este baza unui sector public funcțional de care vor beneficia cetățenii.„De la prima mea vizită în România, acum 12 ani, și momentul acesta... nu s-a schimbat nimic. Principalele probleme rămân lupta împotriva corupției și crearea unui sistem judiciar independent. Multe dintre promisiunile pe care le-am auzit noi, europenii, dar și eu, personal, înainte de aderarea României la UE acum 10 ani, au fost implementate numai pentru a îndeplini cerințele UE, după care multe demersuri s-au oprit, unii oameni au fost înlocuiți și efectul este că în România încă nu există o administrație care să le livreze cetățenilor, așa cum trebuie, servicii de calitate și conforme cu legea”, a declarat Markus Ferber.El s-a pronunța împotriva renunțării la Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV).„Nu cred că trebuie să existe un calendar privind MCV. Criteriile sunt cele care contează. Câtă vreme criteriile nu sunt îndeplinite, așa cum am văzut săptămâna trecută, nu se întrevede un final al MCV. Pentru mine a fost clar încă de la început, încă de când am introdus acest mecanism, că el poate să se încheie doar când se ating criteriile privind un sistem juridic independent, capabil să le ofere oamenilor servicii de calitate, că pentru asta există administrațiile. Când citesc cel mai recent raport, nu văd că aceste criterii s-au îndeplinit. Nu poți să spui că gata, 10 ani sunt de ajuns, e totul bine. Zece ani nu înseamnă nimic pentru că nu s-a întâmplat nimic. Lupta împotriva corupției, independența sistemului juridic nu sunt garantate, deci nu există niciun motiv să ridicăm MCV”, a precizat europarlamentarul.