„Eu sunt omul potrivit la PDL Constanţa!“

Paul Brânză:

„Eu sunt omul potrivit la PDL Constanța!“

Directorul Autorității Navale Române, Paul Brânză, candidat la funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța, și-a prezentat, ieri, echipa cu care dorește să conducă filiala partidului de la malul mării. Astfel, alături de Paul Brânză, s-au aflat președintele Organizației Municipale a PDL Constanța, deputatul Maria Stavrositu, deputatul Zanfir Iorguș, Gheorghiță Corbu, Dumitru Moinescu, Florian Cristea, Anca Belu, Mioara Sorescu, dar și alți democrat-liberali care îl susțin la președinția organizației. În cadrul discursului, Paul Brânză a susținut că sloganul său este „Eu sunt omul potrivit la PDL Constanța”, iar ținta viitoarei organizații este câștigarea alegerilor la Constanța, atât pe plan local, cât și județean. „În 1998, am devenit membru al partidului. PD domina atunci scena politică. Aveam Consiliul Județean, Primăria Constanța și 80% din primăriile din județ. Azi, când PDL este cel mai mare partid din România, noi, la Constanța, suntem excluși de la luarea deciziei la nivel județean. În interiorul PDL Constanța, oamenii competenți au fost înlăturați. Decizia a fost confiscată de un grup restrâns și fără calități de lider. Îmi doresc un partid politic în care decizia să fie transparentă și luată în forurile interne. Un partid care să fie alternativă la politica de prăduire dusă de PSD. Am căutat să am lângă mine lideri deopotrivă noi și vechi, trecuți prin viață, dar și tineri. Pe Iorguș și Moinescu îi recomand să fie stâlpii PDL. Maria Stavrositu, sursă inepuizabilă de energie, e alături de mine și asta îmi dă încredere, Gheorghiță Corbu e un bun cunoscător al economiei”, a spus Brânză. El a criticat în termeni duri actuala conducere a PDL Constanța și a adăugat că viitoarea organizație dorește să obțină la alegerile de anul viitor cel puțin 30 de primari PDL în județul Constanța. „Trebuie să recâștigăm Mangalia, Medgidia, Năvodari. Trebuie să înlăturăm această adunătură de interese din PDL Constanța care a fost până acum. Avem nevoie de o echipă competentă cu oameni valoroși”, a mai precizat Brânză. În ceea ce privește oamenii care mai sunt alături de el, Paul Brânză a precizat că are alături de el mai mulți primari PDL din județul Constanța, cum ar fi Florin Mitroi, Mihalache Neamțu, Dumitru Bocai, Vasile Simion, Viorel Bălan, Anton Bur-cea, Vasilica Matei, Mugurel Mitrana și Tudor Nădrag. În ceea ce privește un eventual tur doi al alegerilor de sâmbătă, Paul Brânză a declarat că nu va exista așa ceva. „Nu va fi un tur doi. Voi câștiga din prima, cu 60-65%”, a spus Paul Brânză, sigur pe el. Susținătorii lui Paul Brânză, încrezători în proiectul lui „Avem nevoie de liniște în partid pentru a putea construi. Sperăm ca de sâmbătă să fie așa cum ne dorim”, a precizat și Maria Stavrositu. Ea a mai declarat că nu va profita de funcția pe care o are pentru a preferenția pe cineva. „Doresc să păstrez echilibrul și nu voi înclina balanța spre un anumit candidat”, a mai spus Maria Stavrositu. La rândul său, deputatul Zanfir Iorguș a ținut să menționeze că „trebuie să ne asumăm greșelile făcute cu disfuncționalitățile care sunt”. „Politica se face pe voturi și trebuie să demonstrăm că suntem o echipă bună. De aceea, este nevoie să venim cu o echipă competentă, care să dea o conotație de familie în interiorul partidului. Cred în acest proiect, în seriozitatea lui Paul Brân-ză, care va fi loial acestei echipe”, a adăugat parlamentarul. În cadrul întâlnirii de ieri, au mai luat cuvântul și alți democrat-liberali care vor merge la alegerile de sâmbătă alături de Paul Brânză. Fără nicio excepție, toți au spus că proiectul acestui candidat este cel mai bun și cel mai viabil pentru PDL Constanța. Reamintim că, pe lângă Paul Brânză, și-au mai depus candidaturile pentru funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța, actualul președinte interimar al Organizației Județene a PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, Christian Gigi Chiru și Nicolae Ciucă. Până ieri, cu excepția lui Paul Brânză, niciunul dintre candidați nu și-a prezentat public proiectul pe care îl va pune în practică în caz că va câștiga alegerile la PDL Constanța. Totodată, niciunul dintre ceilalți trei candidați nu și-a prezentat public echipa cu care speră să facă ordine în interiorul filialei de la malul mării.