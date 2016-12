„Eu sunt cel care va conduce PDL şi după 15 mai“

Emil Boc este sigur pe forțele sale

„Eu sunt cel care va conduce PDL și după 15 mai“

Președintele PDL, Emil Boc, a venit, ieri, la Constanța pentru a-și prezenta, în fața Colegiului Director al PDL Constanța, moțiunea „România dreaptă. România puternică”, cu care speră să câștige președinția partidului. Întâlnirea a avut loc la Teatrul „Oleg Danovski”, unde au fost prezenți aproximativ 400 de membri veniți din tot județul pentru a-l asculta pe șeful partidului. Moțiunea prezentată de Emil Boc a fost dezbătută aproximativ trei ore. Fiind o acțiune internă a partidului, dezbaterea a avut loc cu ușile închise, presa neavând acces. Ulterior, la plecare, Emil Boc a acordat un interviu jurnaliștilor prezenți. „Îmi doresc ca, împreună cu PDL, să duc România pe creștere economică. Am fost acolo atunci când a fost cel mai greu pentru români, cred că PDL trebuie să fie alături de români și la bine. Candidez la președinția partidului cu două obiective foarte clare: primul este menținerea PDL la guvernare și, cel de-al doilea, câștigarea alegerilor locale și parlamentate din 2012 și, în consecință, continuarea guvernării. Știu ce trebuie făcut pentru ca PDL să câștige și alegerile din 2012”, a declarat Emil Boc. Printre altele, el a mai precizat că, pe lângă prezentarea moțiunii, în cadrul ședinței a discutat cu cei prezenți și despre proiectele care vizează județul Constanța. „Am mai discutat cu cei prezenți multe subiecte legate de județul Constanța și aici ar fi multe de spus, astăzi am deschis șirul proiectelor din cele 90 milioane de euro, alocate Constanței”, a afirmat Boc. În ceea ce privește echipa cu care candidează la președinția partidului, Emil Boc a explicat că are alături o echipă care îmbină maturitatea cu tinerețea și de aceea este sigur pe reușita sa. „Am fost, sunt și voi rămâne un om de echipă. Cred că succesul PDL a fost garantat de faptul că am fost o echipă. Odată cu acest proces, evident că facem ceea ce trebuie pentru România, dar facem cea ce trebuie și pentru partid. Cred în România puternică, într-o Românie dreaptă și cred că, împreună, putem moderniza România și partidul. După 15 mai, echipa PDL va fi cea învingătoare și ea va duce partidul la victorie, o echipă pe care eu o voi conduce”, a mai spus Emil Boc. Întrebat cum crede că vor vota delegații din județul Constanța, Emil Boc a spus că are încredere că, atunci când se vor afla în cabină, fiecare va vota cum îi dictează conștiința. El a mai afirmat că are siguranța că a reușit să-i convingă pe mulți dintre cei prezenți de bunele sale intenții și, de aceea, speră ca mulți dintre delegații constănțeni să-l voteze deoarece singura soluție pentru partid este continuitatea.