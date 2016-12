"Eu nu tranzacţionez voturile românilor. Votul este la ei în buzunar"

Klaus Iohannis:

"Eu nu tranzacționez voturile românilor. Votul este la ei în buzunar"

Președintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat, ieri, că nu negociază și nu tranzacționează voturile românilor din primul tur de scrutin al prezidențialelor, astfel încât să promită premieri de rezervă ca în cazul lui Victor Ponta, pe care îl acuză de minciună.„Treaba cu negocierea este foarte simplă. Eu nu concep să fie tranzacționate voturile românilor ca o marfă. Nu se poate așa ceva, din acest motiv am spus că nu voi negocia cu candidații care nu au intrat în turul doi pentru voturi. Nu am ce să negociez, ei nu au în buzunar aceste voturi. Aceste voturi sunt la români, fiecare cu votul lui. Aceste voturi ale românilor mă interesează. Ce vreți, să mă apuc și eu de trocuri politice, să-i promit că-l fac prim-ministru de rezervă? Sau că îl fac consilier de obiecte sau de lucruri? Nu pot să fac așa ceva. Eu doresc votul românilor, nu doresc negocieri care duc niciunde”, a spus Klaus Iohannis.El a menționat că această poziție este convenită inclusiv în conducerea ACL. Pe de altă parte, el a fost întrebat cum vede intenția PPMT de a-l susține la prezidențiale și afirmațiile legate de autonomia maghiarilor.„Eu mă bucur de toate voturile care vin spre mine din partea cetățenilor români, indiferent de etnie sau religie. Dacă lideri politici afirmă că mă votează, înseamnă că programul meu i-a convins. Iar în chestiunea autonomiei etnice, cunoașteți punctul meu de vedere, pe care l-am mai exprimat de foarte multe ori. Eu sunt adeptul regionalizării doar pe criterii administrative și dacă prin această regionalizare se produce o modernizare a administrației publice și dezvoltare economică. Or, o regionalizare pe criterii etnice nu poate să ducă la aceste rezultate”, a afirmat Iohannis.De asemenea, liderul PNL a fost întrebat cum vede afirmațiile lui Victor Ponta în privința intenției de rupere a Transilvaniei.„Nu doar că nu-mi doresc ruperea unor părți din România, eu îmi doresc o Românie puternică, am spus-o de când am candidat la președinția partidului. Nici vorbă de așa ceva. Este iarăși o minciună a domnului Ponta. Domnul Ponta minte una într-una, minte că aș vrea să rup Ardealul, minte că vreau să voteze ardelenii împotriva oltenilor, minte domnul Ponta că vreau să tai pensiile”, a replicat Iohannis.