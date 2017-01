„Eu nu pot nici să tai, nici să măresc bugetul cuiva”

Premierul Victor Ponta a declarat că el nu poate nici să taie, nici să majoreze bugetul cuiva, cu referire la bugetul DNA, și a făcut apel la ”a nu-i mai prosti pe oameni în continuare și la a nu le mai spune minciuni pe această temă”.”Vreau să explic încă o dată, pentru toți cetățenii Românei, dincolo de faptul că Ponta ieri a tăiat bugetul DNA. Eu nu am acces la datele din bugete, atât timp cât ele sunt la fiecare ordonator de credite. (...) Așa încât, dacă vrem să le spunem oamenilor adevărul, să nu-i mai prostim în continuare, cu Ponta care taie bugetul...Ponta nu poate nici să-l taie, nici să crească bugetul”, a spus Ponta.El a precizat că are un rol logic și legal, într-un lanț de bun simț, în construcția bugetului.”Eu am un rol, ca prim-ministru, într-un lanț de bun simț, logic și legal, pe care trebuie să-l explicăm oamenilor ca să nu ne batem joc tot timpul și să le spunem minciuni, cum Ponta taie bugetul cuiva. Nu pot nici să-l tai, nu pot nici să-l măresc, pentru că e vorba despre date care țin de cheltuieli de persanal, bunuri, servicii, titluri executorii”, a adăugat Ponta.