„Eu încă sunt nemulţumit de cum se mişcă lucrurile“

Ponta-copy e nemultumit

Sa-l ajutam pe doctorul-premier Ponta Copy sa inteleaga de ce este " nemultumit ".Administratia romaneasca este administratie de partid.Locurile se dau pentru a recompensa agentii electorali.Cei mai dibaci primesc locuri mai inalte,ceilalti ce ramane. In adimistratie,in guvernare poate intra oricine.Cand legile țării nu pun stavila pentru a impiedeca administratia de la influentele politice si fluctuatiile zilei,vom avea mereu parte de schimbari fara rezultate,fara progres.Si nu e de mirare,mai ales cand un om necinstit,un hoț ca Ponta ajunge premier si isi alege complicii pe masura lui la guvernare.Mizeria materiala si morala a populatiei,destrabalarea administratiei,risipa banului public,coruptia,sunt elemente rezultate din modelul de guvernare impus Romaniei de catre PSD si de la care s-au molipsit toate partidele si guvernele.Toate numirile in fuctii,la toate nivelurile,nu se fac dupa merit si pregatire in domeniu,ci dupa cum ordona partidele si deputatii.Sa nu uitam electoratul care are totdeauna tendinte negative,care se lasa manipulat.Sunt si azi valabile cuvintele lui Eminescu : " Clasele care nu au ce pierde,conduse de oameni care nu au ce pierde, sunt in stare sa puna orisicand existenta statului in joc,numai pentru a ridica in sus clovnii lor ridicoli,semizeii lor efemeri,pe acea plebe intelectuala pentru care orice merit si orice capacitate este o insulta ".