„Eu cred că electoratul va alege o persoană din Constanţa”

„Eu cred că electoratul va alege o persoană din Constanța”

Organizația Județeană a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD) a organizat, în această seară, la Clubul SNC situat pe Bulevardul Tomis o întâlnire a candidaților din județul Constanța pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 cu electoratul constănțean.Prezentă la întâlnirea cu membrii și simpatizanții PPDD, Nicoleta Ploscaru care candidează în Colegiul 10 a spus că nu are emoții și că este aproape sigură că, după 9 decembrie, va deveni deputat.„Nu pot să cred că oamenii din Constanța l-ar alege pe Mădălin Voicu. Nimeni nu înțelege de ce candidează el la Constanța. Probabil, se ascunde de cineva. Eu cred că electoratul va alege o persoană din Constanța”, a declarat Nicoleta Ploscaru. Printre altele, ea a precizat că are mai multe proiecte legislative.„Unul din proiectele pe care le voi iniția vizează siguranța cetățenilor. Faptele comise cu violență reprezintă infracțiuni aproape la ordinea zilei. Printr-un management catastrofal al statului, în toamna anului trecut a fost redus numărul de funcții la toate structurile bugetare. Astfel că efectivele Poliției au fost reduse, iar la ora actuală sunt insuficiente. Așadar, acest proiect de lege vizează suplimentarea numărului de posturi operative, pentru ca infracțiunile să fie din ce în ce mai puține. De asemenea, voi iniția un proiect de lege care vizează protecția angajaților din turism. Dat fiind faptul că mulți constănțeni lucrează doar câteva luni pe timpul sezonului estival, iar iarna intră în șomaj, voi susține reînființarea cooperativelor meșteșugărești special pentru ei, unde să lucreze pe timp de iarnă angajații din turism. În acest fel, salariații din turism nu vor mai intra în șomaj, bugetul de stat vă scăpa și el de o cheltuială, iar oamenii nu se vor mai simți inutili și întreținuți de familii. Am multe proiecte, dar important este ca, după 9 decembrie, să intre în Camera Deputaților și în Senat oameni ca mine, pentru care să primeze interesul național și care să pună accent pe nevoile oamenilor”, a spus Nicoleta Ploscaru.