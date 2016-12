Eu am văzut în această seară foarte multă poleială și nimic înăuntru

Miercuri, 12 Noiembrie 2014.

Candidatul PSD-UNPR-PC la alegerile prezidențiale, Victor Ponta, a afirmat marți, la finalul dezbaterii televizate de la Realitatea TV cu contracandidatul său, Klaus Iohannis, că a văzut la acesta foarte multă poleială și nimic înăuntru."Eu am văzut în această seară ceea ce am văzut și în urmă cu opt luni, atunci când ați venit la mine și când spuneați că Guvernul e bun, că voiați să faceți parte din el, și anume foarte multă poleială și nimic înăuntru", a declarat Ponta, întrebându-l totodată pe Iohannis dacă are sentimente de vinovăție față de românii care au crezut în USL."USL-ul s-a rupt fiindcă PSD-ul a vrut toată puterea și noi nu am fost de acord. Atât de simplu este. Atât de simplă este explicația, indiferent cum o punem pe alte note, este singura chestiune reală și vă reamintesc că nu am venit la dumneavoastră fiindcă Guvernul a funcționat bine. Eu am vrut să fiu vicepremier pentru că Guvernul a funcționat prost și am vrut să fac lucrurile mai bine, dar dumneavoastră n-ați putut să suportați această chestiune", a replicat Klaus Iohannis.Ponta a susținut, la încheierea dezbaterii, că a candidat la prezidențiale pentru a duce la bun sfârșit proiectul USL. "Am candidat pentru a duce la bun sfârșit un proiect care s-a numit USL, care a promis oamenilor două lucruri esențiale: în primul rând, să ne scape de regimul Băsescu, asta însemnând și Blaga și Mihai-Răzvan Ungureanu și Falcă și Flutur și toți cei care sunt lângă dumneavoastră, domnule Iohannis. Al doilea lucru pe care l-am promis a fost acela de a face dreptate oamenilor: pensii, salarii, TVA scăzut la pâine și alimente, agricultură, toate celelalte lucruri pe care oamenii le așteptau și mai ales ca să facem o societate în care să nu mai fim divizați, să nu mai fim de fiecare dată puși să ne luptăm unii cu alții", a conchis premierul, citat de Agerpres.